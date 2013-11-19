بالفيديو.. وزير الرياضة عن عقوبة رفع صورة «السيسي» في الملاعب: الأمر مُختلف

قال طاهر أبو زيد، وزير الدولة لشؤون الرياضة، إن الخلط بين السياسة والرياضة في الملاعب مرفوض تمامًا وتجرّمه القوانين الدولية.وردّ «أبو زيد»، في مقابلة مع برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الإثنين، على سؤال حول موقف وزارة الرياضة إذا ما رفع أي لاعب صورة الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، بعد العقوبة التي واجهها أحمد عبد الظاهر، لاعب النادي الأهلي، على رفع «شعار رابعة» قائلًا: «الأمر مُختلف تمامًا»، موضحًا أنه شتان بين شخصية وطنية عليها إجماع وطني، يُسعد المصريين رفع صورته، وبين جماعة محظورة بحكم القانون، على حد تعبيره.وكان مسؤولو الأهلي قرروا عرض عبد الظاهر للبيع وحرمانه من المشاركة مع فريقه في كأس العالم للأندية بالمغرب في ديسمبر المقبل، وحرمانه من مكافآت الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب رفعه «شعار رابعة»، احتفالًا بتسجيله الهدف الثاني في إياب نهائي دوري الأبطال أمام أورلاندو الجنوب أفريقي.وأكد طاهر أبو زيد أن مصر تستطيع أن تُقدم أبطالًا جددًا بشكل أفضل و«نسعى الآن إلى إعادة هيكلة كل اللوائح والقوانين المنظمة للرياضة في مصر».وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحويل الأندية إلى شركات مساهمة مصرية، لافتًا إلى أن كل الظروف أصبحت مهيئة لعودة الدوري المصري لكرة القدم بكامل نشاطه.وعن تخوّف البعض من مباراة مصر وغانا، أكد «أبو زيد» أن مصر فيها جمهور حقيقي مُحبّ لوطنه والمباراة ليست بروفة، مشيرًا إلى أن ما تم طبعه من تذاكر لمباراة مصر وغانا لم يتجاوز الـ30 ألفًا.وأوضح وزير الرياضة أنه لا يوجد مستحيل في لغة الرياضة، ونأمل أن نرد النتيجة السابقة بفوز، مضيفًا أنه بلغة الواقع صعب أن نفوز «5 - صفر»، ولكن هذا ليس مستحيلًا.وأضاف «أبو زيد» أن مباراة مصر وغانا رسالة للعالم بأن مصر آمنة وفي وضع مستقر.وعن هزيمة المنتخب بـ6 أهداف مقابل هدف في غانا، قال «أبوزيد»، إن تلك كانت هزيمة كبرى لمصر، وإنه في تقديره كلاعب أن ما حدث يشير إلى أن اللاعبين لم يكونوا في حالتهم وكان المدرب مصابًا بحالة من الجمود.وتابع: «من الناحية الفنية عندما يصل الخوف إلى قلب الرياضي، يحدث انهيار وأن ولادنا شعروا بالرهبة لدرجة الخوف، وهذا الخوف أمامه ثقة من المنافس بغض النظر عن الفروق الفردية، وخوف لاعبينا استمر طول المباراة، وكان هذا السبب الأساسي لهزيمتنا في غانا، ولكنني واثق من أدائهم في مباراة الغد وسيكون أداؤهم كالمقاتلين».وأكد وزير الدولة لشؤون الرياضة أنه سيقوم بحمل الأمريكي بوب برادلي، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على أكتافه إذا حقق المعجزة بالفوز بخماسية نظيفة على المنتخب الغاني في جولة الإياب الفاصلة المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.وأضاف «أبوزيد» أن مصير الأمريكي برادلي بالبقاء على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر مرهون بالوصول للمونديال، بعدما فشل في الوصول لنهائيات الأمم الأفريقية.وشدد وزير الرياضة على أنه في حال حدوث المعجزة الكروية وخطف بطاقة التأهل لمونديال البرازيل من يد المنتخب الغاني سيكون أول الداعمين لبرادلي لاستكمال مهمته مع الفراعنة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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