ارتفاع قيمة صفقات معرض دبى للطيران إلى 9ر193 مليار دولار

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض دبى للطيران، أن حجم الصفقات الموقعة فى المعرض ارتفع اليوم الثلاثاء، إلى 9ر193 مليار دولار.

وقال مسئولون فى اللجنة إن المعرض الذى انطلق الأحد ويستمر حتى يوم الخميس المقبل، "حقق نجاحا تاريخيا فى حجم الصفقات".

وأعلن شريف فهمى الرئيس التنفيذى للشركة المنظمة للحدث أن طيران ساحل العاج "إير كوت ديفوار" وقع اليوم الثلاثاء، اتفاق شراء مشروط مع شركة "بومباردييه إيروسيبس" لشراء طائرتين من الجيل الثالث من طراز كيو 400 مع اختيارات لشراء طائرتين إضافيتين".

ويبلغ سعر الطائرتين نحو 69 مليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الطلبية إلى 141 مليون دولار إذا استفاد المشترى من اختيار الشراء الإضافى.

وذكر أن شركة بالما القابضة المحدودة ومقرها دبى وقعت مذكرة تفاهم مع بومباردييه لشراء ثمانى طائرات ثنائية الفئة، وتبلغ قيمة العقد المحتمل نحو 282 مليون دولار، وتغطى قيمة طلبية مؤكدة تشمل أربع طائرات إيه 400 مع إمكانية شراء 4 طائرات أخرى بنفس الشروط.

كما وقعت شركة الأجنحة الليبية التى تأسست حديثاً وتتخذ من طرابلس الغرب مقراً لها مذكرة تفاهم لشراء ثلاث طائرات من طراز إيرباص إيه 350-900 وأربع طائرات طراز إيه 320 نيو.

وستبدأ الأجنحة الليبية عملياتها لنقل الركاب والبضائع مع بداية العام المقبل.

وكشفت شركة إنفينيتى الاستثمارية السعودية اعتزامها تأسيس أكاديمية للطيران فى الرياض بتكلفة مليار ريال سعودى (267 مليون دولار).

وقالت الشركة إن مساحة المشروع تبلغ 50 ألف متر مربع وستشمل أجهزة محاكاة كاملة، وستعمل حسب المعايير العالمية وستساعد فى تأهيل عدد كبير من الطيارين الـ20 ألف الذين تحتاجهم الشرق الأوسط خلال العقد القادم.