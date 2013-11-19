خالد عبد العزيز: الشباب المصرى سيشارك فى الاستفتاء على الدستور

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، إنه التمس من الشباب فى المحافظات التى زارها خلال الفترة الماضية، وأهمها أسوان والوادى الجديد وبنى سويف والجيزة ومدينتى الصف والنوبة، وجود تصميم وإصرار كبير من الشباب المصرى، للمشاركة الفعلية فى الاستفتاء على الدستور.

وأضاف الوزير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه كانت هناك مناقشات قوية ومطالب من جانب الشباب للوزارة بضرورة عقد عدد كبير من الندوات والحوارات الشبابية بالمحافظات يحاضر فى هذه الحوارات الشبابية أساتذة القانون الدستورى وأعضاء من لجنة الخمسين لتعديل الدستور للتعرف على الدستور بشكل أوضح.