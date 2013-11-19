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دعوات لاستثمار وسائل الإعلام الجديد

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    دعا العضو المنتدب الدولي لوكالة أنباء رويترز ستيفن شوارتز، إلى ضرورة أن تركز وكالات الأنباء على أدوات الإعلام متعدد الوسائط، وأهمية مواكبة توجهات الجمهور المتلقي، وإضافة إلى استثمار وسائل الإعلام الجديد للارتقاء بالإعلام المكتوب والمسموع والمرئي.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء : "سيكون هناك تغير شامل في الصناعة الإعلامية وفي وكالات الأنباء" مشيراً إلى ضرورة المشاركة في هذا التغير والتفكير في كيفية تجهيز الوكالات لهذا العمل، ومسايرة متغيرات السوق.

وأفاد ستيفن شوارتز، أن الشراكة بين وكالات الأنباء ذات تأثير إيجابي يضمن تبادل الخبرات والمعارف بين الوكالات مشيداً بأهمية المؤتمرات الدورية التي تقام على مستوى العالم ودورها في توحيد الرؤية ووجهات النظر بين وكالات الأنباء العالمية.

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