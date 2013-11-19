اكتمال توزيع المحاكم الإدارية في مناطق المملكة

دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار أمس الأول، مقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير.

وقال الشيخ مرعي بن مجدوع آل مجدوع رئيس محكمة الاستئناف، إن المحكمة تعد رابع محاكم الاستئناف التي تتوزع عليها مناطق المملكة حيث ستَخدُمُ هذه المحكمة حالياً المناطق الثلاث: عسير وجازان ونجران، وفي مجال القضاء الإداري والجزائي والتجاري.

وألقى رئيس ديوان المظالم كلمة خلال الحفل، أوضح فيها المملكةَ انتهجت منهجاً إسلامياً وسطاً، يستمد دستوره من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، منذ انبثاق نور الدعوة الإسلامية المباركة على يد الإمامين محمد بن عبدالوهاب ومحمد بن سعود -رحمهما الله تعالى-، فكان مبنى تلك الدعوة انتهاجَ المنهج الإسلامي وتحكيمَ الشريعة الإسلامية، فجدّدا ما اندرس من معالم التوحيد وأقاما بذلك الشرع والعدل.

وبين الشيخ النصار أنه بافتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير يكون اكتمل توزيع محاكم الاستئناف الإدارية في مناطق المملكة، وفق آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم، لتصبح محاكم الاستئناف الإدارية بذلك أربعَ محاكم، تتقاسم الاختصاص المكاني للمحاكم الإدارية، تيسيراً على المواطنين، وتحقيقاً للعدالة.

وتابع الشيخ النصار أن التطوير ليس له حدٌ يقف عنده، بل هو عملية مستمرة متجددة، فهذه المرحلة التي نعيش آخر لحظاتها اليوم في عسير هي مرحلة اكتمال عقد المحاكم الإدارية في كافة مناطق المملكة، ومحاكم الاستئناف الأربع، لندخل بعدها مرحلة أخرى وطَوْراً جديداً من أطوار ديوان المظالم، تُنشأ فيه المحاكم بالاستناد إلى واقع احتياج المناطق، ومدى حاجتها لمحاكم مساندة. يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية بعسير تحتوي على 13 مكتبا قضائيا مجهزة، و9 قضاة استئناف بما فيهم رئيس المحكمة و 53 من الموظفين ومعاوني القضاة.