سونى تبيع مليون جهاز بلاى ستيشن 4 فى أول يوم لطرحه بالسوق الأمريكية

أعلنت شركة الإلكترونيات اليابانية سونى كورب أمس الاثنين بيع مليون وحدة من أحدث أجيال جهاز ألعاب الفيديو بلاى ستيشن 4 فى أول يوم لطرحه فى سوقى الولايات المتحدة وكندا.

فى الوقت نفسه فإن النجاح الكبير لطرح الجهاز الذى طال انتظاره تضرر من التقارير التى تحدثت عن وجود مشكلات فى بعض الوحدات، وقد أصدرت سونى توجيها عبر منتديات الإنترنت لمساعدة المستخدمين فى علاج المشكلة، وقالت إنها تعمل على حلها بشكل نهائى.

جاء طرح الجهاز الجديد وسعره 399 دولارا قبل أسبوع تقريبا من طرح مايكروسوفت الجهاز المنافس إكس بوكس وان، وستبدأ سونى بيع جهاز بلاى ستيشن 4 على مراحل خلال الأسابيع المقبلة فى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وقال أندرو هاوس الرئيس التنفيذى لشركة سونى كمبيوتر إنترتينمنت إن "المبيعات مازالت قوية فى أمريكا الشمالية ونتوقع استمرار الحماس مع طرح بلاى ستيشن 4 فى أوروبا وأمريكا اللاتينية يوم 29 نوفمبر".

ومع الإقبال الكبير على الجهاز ونفاد الكميات المعروضة فى السوق لجأ الكثير من متاجر التجزئة والأفراد إلى عرض الجهاز الذى يبلغ سعره رسميا 399 دولارا للبيع عبر الإنترنت بسعر وصل إلى ألف دولار.

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