المناطق الصناعية ببني سويف : مشكلات البنية الأساسية علي مائدة المحافظ

بني سويف : سيد عبد الغني

كشف الاجتماع الذي عقده المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف مع بعض المستثمرين عن العديد من المعوقات الخاصة بالاستثمار في المناطق الصناعية ببياض العرب وكوم أبو راضي وأهمها مشكلات البنية الأساسية من محطات المياه والصرف والكهرباء والرصف والغاز والتليفونات والطرق .

كما فجر المستثمرون المعوقات التي تقابلهم أثناء تسيير إجراءات التراخيص الخاصة بالتشغيل وطالبوا بإيجاد حلول لهذه المشكلات حتى يكون دافعا لهم في ضخ استثماراتهم لإقامة العديد من المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية التي تعود بالنفع علي المحافظة مستقبلا.

وأكد المحافظ حرصه على حل المشكلات التي تواجه وتذليل كافة المعوقات مشيراً إلي أن الاستثمار هو الركيزة الأساسية لتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة لافتا إلى أنه أصدر تكليفات لمديري المناطق الصناعية بالمحافظة بالتنسيق مع مسئولي المرافق بالعمل على حل هذه المشاكل خاصة مع إعلان هيئة التنمية الصناعية عن استعدادها لتوفير الاعتمادات اللازمة لإنهاء الأعمال المتوقفة في مجال المرافق وإعداد بيان بكافة الاعتمادات المطلوبة لاستكمال أعمال البنية الأساسية بمناطق كوم أبو راضي وبياض العرب و الصناعات المتوسطة ببني سويف.

جدير بالذكر أن المحافظ قد دعا لهذا الاجتماع عقب زيارته أمس لمنطقة بياض العرب الصناعية وتفقده لبعض المصانع الإنتاجية ووقوفه على بعض المعوقات التي تواجه الاستثمار.

شبكةعيونالإخبارية

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