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مصرع مسجل وضبط 4 متهمين بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية بقنا

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مصرع مسجل وضبط 4 متهمين بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية بقنا مصرع مسجل وضبط 4 متهمين بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية بقنا

اللواء محمد كمال مدير أمن قنا

لقى مسجل خطر مصرعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 متهمين وبحوزتهم أسلحة نارية فى حملة أمنية وتم تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بعد استهداف أطراف الخصومة الثارية بقرية حجازة بقوص .

وتلقى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا إخطارًا من مأمور مركز شرطة قوص بالواقعة .

وكانت قوة قد شنت حمله أمنية بقرية حجازة بقوص استهدفت ضبط الهاربين من أحكام والأسلحة النارية بحيازة أطراف الخصومة الثارية من عائلتى رفاعة والشيخ وفوجئت القوه بإطلاق الأعيره النارية بكثافه وحدث تبادل إطلاق النار لقى خلاله على محمد 30 سنه مسجل خطر مصرعه وتم ضبط 4 متهمين وبحوزتهم أسلحه آلية ومتهمان هاربان من أحكام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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