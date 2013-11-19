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نقل حفيدة إسماعيل هنية «الميتة سريريا» إلى إسرائيل لتلقي العلاج

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نقل حفيدة إسماعيل هنية «الميتة سريريا» إلى إسرائيل لتلقي العلاج نقل حفيدة إسماعيل هنية «الميتة سريريا» إلى إسرائيل لتلقي العلاج
قال عبد السلام هنية، النجل الأكبر لرئيس المقالة في قطاع غزة، القيادي البارز في حركة حماس، إسماعيل هنية، إن طفلته الوحيدة دخلت في حالة موت سريري، ونُقلت للعلاج في مستشفى إسرائيلي، دون أن يحدد اسم المستشفى.وأضاف «هنية» الابن على صفحته الشخصية على «فيس بوك»، مساء الإثنين: «في هذه الساعة المباركة وكأن السماء تنزل الرحمات على عباده (سقوط الأمطار) أسأل الله أن يكتب الشفاء لابنتي آمال، لأنها دخلت الموت السريري.. وكأن السماء تبكي عليك يا بابا (نداء يقصد به ابنته)».وتابع «هنية»:«الإخوة الأحباب، آمال تحولت للخط الأخضر (داخل إسرائيل)، الآن أسأل الله أن يكتب لها الشفاء».وأفادت مصادر مقربة من عائلة «هنية» بأن الطفلة الرضيعة «آمال» أصيبت بـ«جرثومة»، تسببت في إصابة جهازها الهضمي بالتهابات حادة، أثرت على جهازها العصبي وعلى دماغها.وذكرت المصادر أن النجل الأكبر لـ«هنية» رُزق بطفلته الوحيدة «آمال» قبل عام، بواسطة تقنية «أطفال الأنابيب» بعد 14 عامًا قضاها في العلاج.وأظهرت صور التقطها أحد حراس إسماعيل هنية، رئيس حكومة غزة المقالة، بكاميرا هاتف محمول، صورة له ولنجله «عبد السلام»، خلال تفقدهما للطفلة «آمال» في مستشفى الشفاء بغزة، قبيل نقلها للعلاج في أحد مستشفيات إسرائيل.وبحسب مراسل وكالة «الأناضول» في غزة، فإن نقل حفيدة «هنية» لمشافٍ إسرائيلية، إجراء اعتيادي في قطاع غزة وليس له أي مدلول سياسي، حيث يتم نقل الحالات المرضية المستعصية للعلاج هناك بواسطة وزارة الصحة في الضفة الغربية التي تتولى عملية التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.

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