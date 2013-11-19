"تعليم القليوبية": تكلف إدارة جديدة للإشراف على مدرسة النور للمكفوفين ببنها

أصدرت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قراراً بتكليف الدكتور أيمن ياسين بالإشراف على إدارة مدرسة النور للمكفوفين ببنها.

وأكدت بثينة كشك، أن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية قرر إعادة تأهيل المدرسة بشكل يليق بهؤلاء الطلاب ودهانها وتجديد الأثاث بها، مؤكدة أنه سيقوم بزيارتها خلال الأيام المقبلة.

وأضافت "أن وزير التربية والتعليم استجاب بشكل عاجل لمطالب هؤلاء الطلاب وقرر توفير الكتب التى لم تصل إلى الطلاب وكتاب الدين المسيحى لطالبة واحدة بالمدرسة وتوفير معلمة للدين المسيحى لتدريسه لها، وأضافت أن المحافظ كلف رجال أعمال لشراء ماكينات بطريقة برايل، وطالبها باستبعاد العناصر المتسببة فى قهر الطلاب، مستطردة بقولها لنا الآن عين دائمة وفريق متابعة من المديرية وتم استبعاد الموجه المشرف من المديرية على المدرسة لعدم نقله الصورة الحقيقية بالمدرسة، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ولن يتم حماية أى مقصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن ياسين مدير المدرسة الجديد انه فوجئ بوجود صراعات بداخل المدرسة وحالة من الإهمال، مؤكداً أنه وجه تعليمات صارمة بالالتزام فى العمل وحسن معاملة الطلاب، مؤكداً أن من يعمل خارج السرب لا وجود له فى المدرسة.

وكانت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قد أمرت بتشكيل لجان من إدارات الشئون القانونية والمتابعة والتوجيه المالى والإدارى والتعليم وتشكيل لجان متابعة ليلية لفحص مخالفات مدرسة النور للمكفوفين ببنها التابعة لإدارة بنها التعليمية وإحالة إدارة المدرسة وعددا من المعلمين والأخصائيين للتحقيق، وذلك عقب قيامها بزيارة مفاجئة للمدرسة وبرفقتها السيد عبد الله مدير إدارة العلاقات والإعلام وطلعت عفيفى مدير إدارة الأمن بالمديرية ومحمود الأشقر وعلى عبد العزيز بمكتب المتابعة بالمديرية عقب تلقيها عده شكاوى من تلاميذ المدرسة.