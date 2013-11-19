عمار النعيمي يعتمد فعاليات اليوم الوطني في عجمان

اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان فعاليات اليوم الوطني الثاني والأربعين بالإمارة بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان.

وقال فيصل أحمد النعيمي مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان رئيس لجنة احتفالات اليوم الوطني بالإمارة إن الفعاليات جاءت متماشية مع المحاور المعتمدة لاحتفالات هذا العام من قبل اللجنة العليا لاحتفالات اليوم الوطني بالدولة وإن مختلف الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية في عجمان تشارك هذا العام بسلسلة فعاليات منوعة تخليدا لذكرى الاتحاد وتعبيرا عن حب الوطن والولاء للقادة.

ويشارك المجلس التنفيذي لإمارة عجمان في الفعاليات بمعرض صور عن الإمارات وإقامة شاشات لعرض منجزات الاتحاد في الأماكن العامة ومبادرة لتوزيع الأعلام على المنازل بعنوان "ستبقى عاليا" كما تقيم القيادة العامة لشرطة عجمان مسابقات وفعاليات ترفيهية في مبنى إدارة المرور ومراكز عجمان سيتي سنتر ونور الكوثر والسفير وحديقة الحميدية إلى جانب تنظيم زيارة لدار رعاية المسنين بعجمان.

وتقيم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب معرضين أحدهما بعنوان "معرض حواء الثالث" والثاني "بين الماضي والحاضر" ومسابقات "أكبر عدد من الأعلام" و"أجمل سيارة مزينة" و"إماراتية وكلي فخر" و"أجمل طبق بلون علم الإمارات" بالإضافة لفعالية "البيت متوحد".

وقد نظمت منطقة عجمان التعليمية صباح أول من أمس مسيرة للطلاب والطالبات من ديوان حاكم عجمان إلى كورنيش عجمان.

كما تشارك بفعاليات أخرى مثل تشكيل علم الدولة بالرمال الملونة ومهرجان تراثي بعنوان "البيت متوحد".

وتعد منطقة عجمان الطبية لإطلاق أوبريت "الإمارات من ماض مجيد إلى مستقبل باهر" ومسرحية غنائية بعنوان "تاريخ الإمارات عبر العصور" في مقر مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بعجمان بينما يوزع مستشفى خليفة هدايا اليوم الوطني على المرضى وينظم للزوار ورشة فنية عن اليوم الوطني ومعرضي "الأسر المنتجة" و"التاجر الصغير".

محاضرات

وتنشئ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف خيمة عند مسجد الشيخ زايد بعجمان لفعاليات تخصص لإلقاء محاضرات دينية وإقامة أمسية شعرية ومعرض صور لمراحل تطور مساجد الدولة التي بناها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " كما تنظم مسيرة مصغرة لموظفي الفرع أمام مقر الهيئة بعجمان.

ويطلق جهاز عجمان للرقابة المالية في ميدان التلة سباقا للهجن فيما تنظم دائرة المالية فعاليات ومسابقات منوعة.

وتجهز دائرة التنمية الاقتصادية معرضا للأسر المنتجة في مقر سلطة منطقة عجمان الحرة.

وقد بدأت دائرة التنمية السياحية بعجمان بناء أكبر لوحة من الموزاييك في العالم من حيث المساحة تشكل شعار روح الاتحاد تسعى من خلالها لإدراج اسم الإمارة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وذلك على كورنيش الإمارة بمشاركة جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية والجمهور.

كما أطلقت الدائرة مسابقة أفضل صورة تحت الماء تعبر عن روح الاتحاد لمحبي الغوص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام إضافة إلى تنظيم رحلة بحرية بأحد اليخوت بعنوان "رحلة لؤلؤة الاتحاد".

كما تشارك دائرة البلدية والتخطيط بسلسلة من الفعاليات المنوعة في مبناها الرئيسي وبإقامة قرى تراثية في حدائق الحميدية ومشيرف والجرف.

وتنظم دائرة الأراضي والأملاك زيارة إلى دار المسنين كما تقيم في مقرها معرضا للصور المعبرة عن الاحتفال باليوم الوطني فضلا عن تشكيل علم بشري واستضافة عدد من الجمعيات الاجتماعية والثقافية.

وتنظم غرفة تجارة وصناعة عجمان مجموعة فعاليات أمام مقر الغرفة، وتنظم جمعية أم المؤمنين النسائية في مقرها وعلى كورنيش عجمان معرضا تراثيا وتقيم قرية لعرض المراحل العمرانية للدولة.

عروض

كما تقدم جمعية الإرشاد الاجتماعي على مسرحها فعاليات مختلفة، وتقدم هيئة الأعمال الخيرية سلسلة من الفعاليات منها مسرحية للأطفال بقاعة الشيخ حميد في متحف عجمان، ويزور وفد للهيئة مركز عجمان لذوي الاحتياجات الخاصة ومستشفى خليفة بالإضافة إلى إشراك الأيتام بزيارة إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في الديوان الأميري تعقبها زيارات للدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة ويوم مفتوح لهم بحديقة الحميدية.

.. وإجازة أجندتها على مستوى إمارات الدولة

اعتمد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس اللجنة العليا للاحتفال باليوم الوطني الثاني والأربعين أجندة فعاليات الاحتفالات التي أعدتها اللجان والهيئات المحلية في كل إمارة من إمارات الدولة والتي من المقرر أن تنطلق هذا الأسبوع في جميع مدن الدولة وتتضمن العديد من الأنشطة التي تركز على إبراز المنجزات الشامخة التي تحققت بفضل القيادة الرشيدة وتحولت معها الإمارات إلى دولة عصرية متطورة في شتى المجالات.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك في تصريح بهذه المناسبة: إن الفعاليات ستشهد هذا العام مشاركة رسمية وشعبية كبيرة من الوزارات والدوائر والهيئات المحلية والاتحادية وشركات القطاع الخاص والمواطنين والمقيمين.

وأشاد معاليه بجهود جميع العاملين في إمارات ومدن الدولة على مشاركتهم الفعالة في تنظيم ووضع أجندة هذه الاحتفالات من خلال لجان العمل المختلفة التي وضعت الاستراتيجيات اللازمة والفعاليات التي من شأنها إبراز هذا الحدث بما يليق بأهميته.. وثمن فعاليات القوات المسلحة من خلال برنامجها في احتفالات اليوم الوطني خاصة العروض الجوية المقرر إقامتها على كورنيش أبوظبي.

وقال:إن مشاركة هذه الهيئات والدوائر الرسمية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص والمواطنين والوافدين بهذا الزخم الكبير يعكس مدى الولاء والوفاء الذي يكنه الجميع لقيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي. وذكر أن الاحتفالات بهذه المناسبة الغالية على قلوب أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أراضيها سوف تتواصل حتى يوم الثاني من ديسمبر القادم وهو اليوم الذي أعلن فيه ميلاد دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أصبحت خلال أربعة عقود من الزمن واحدة من أكثر الدول تطورا ورقيا ونهضة.

وأكد معاليه أهمية مشاركة جميع شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والتنسيق والتوزيع لجميع الفعاليات لتحقيق الهدف المنشود منها بأن تعم الفرحة جميع أرجاء الدولة، وأوضح أن الاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع يتطلب منا إبراز أهمية ذكرى اليوم الوطني للدولة التي يستلهم الجميع فيها بطولة الأمجاد التي تحققت على يد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

ونوه معالي الشيخ نهيان بأهمية إبراز هذه المناسبة وفق ما يليق بأهميتها ومكانتها عبر الأنشطة التي تبرز للأجيال ما تحقق لوطنهم من تطور شامل وتعريفهم بمراحل الإنجازات وما وصلت إليه الدولة من إنجازات كبيرة في وقتنا الحاضر بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، والذين لم تتوان جهودهم عن تحمل الواجب الوطني والمسؤولية التاريخية في استكمال صرح الوطن بالإنسان والبنيان والانطلاق نحو المستقبل، بإيمان راسخ بقدرة شعبنا العريق على تحقيق المستحيل.

وقال إن الاهتمام بالاحتفالات يدل على المعنى الحقيقي والوجداني لهذا اليوم المصيري في تاريخنا وأهمية الوحدة في الوصول إلى الدور الريادي لدولة الإمارات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ويؤكد تمسكها بثوابتها ومبادئها الراسخة ومدى ما تنعم به من أمن وعلم ورخاء بفضل قيادتنا الرشيدة.

وقد أكدت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع حرصها خلال هذه الفعاليات على أن تعم مظاهر الاحتفاء والابتهاج باليوم الوطني أرجاء الوطن مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للاحتفال بهذه المناسبة باعتبارها فرصة هامة لإبراز الولاء والانتماء للوطن وإعلاء القيم وإبراز الهوية الوطنية.

روح الاتحاد

اعتمدت اللجنة العليا المشرفة على الاحتفالات باليوم الوطني الثاني والأربعين برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك شعار روح الاتحاد ليكون الشعار الرسمي لاحتفالات هذا العام مع تعديل الرقم إلى 42 وذلك بهدف ترسيخ هذا الشعار في نفوس الجمهور ولتبقى ذكرى "روح الاتحاد" خالدة في نفوس أبناء الوطن والمقيمين على أرضه.