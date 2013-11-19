حمدان بن محمد: حكومة دبي قادرة على صنع المعجزات

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة دبي قادرة على صنع المعجزات، لإسعاد الجمهور، والتحول للحكومة الذكية، وأضاف سموه خلال تدوينه، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال إطلاقه التطبيق الذكي لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية "HbMPSG "، الذي يتيح للجمهور التصويت على مبادرات التحسين للخدمات الحكومية، أن التطبيق الجديد يتيح للجمهور التصويت على أفضل المبادرات الحكومية.

وأضاف سموه :"سنقوم بتكريم الجهة الحكومية الحاصلة على أكثر نسبة تصويت من الجمهور، ضمن برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية في 11 من ديسمبر المقبل"، وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بزيارة إلى مركز نموذج دبي المعني بتطوير الخدمات الحكومية، الذي كان سموه قد أطلقه في عام 2011.

إطلاق التطبيق الذكي

وخلال اللقاء مع فريق المركز، قام سموه بإطلاق التطبيق الذكي لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، ويهدف المركز من خلال هذا التطبيق إلى إعطاء الجمهور فرصة التحكيم عن أفضل المبادرات لتحسين الخدمات، حيث تعتبر هذه الآلية الأولى من نوعها في مجال الخدمات الحكومية، وتسلط الضوء على رأي المتعاملين، الذي يعتبر المؤشر الحقيقي لواقع الخدمات العامة ومدى التحسن بها.

ويتوفر التطبيق باللغتين العربية والإنجليزية، ليتيح للجمهور من مختلف الفئات المشاركة فيه، ولا يسمح لموظفي الجهة الحكومية المرشحة بالتصويت لمبادرتها.

وقد أثنى سموه على جهود فريق العمل في المركز، التي تكللت بالنجاح من خلال النتائج، التي تم تحقيقها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، التي قامت فرق العمل لديها بتطبيق معايير ومنهجيات نموذج دبي.

وبهذا بدأ أمس تصويت الجمهور، الذي يستمر حتى 8 ديسمبر2013، ويوفر التطبيق مقاطع فيلمية تعريفية عن المبادرات، وتمت مراعاة سهولة استخدام التطبيق، حيث يستلزم المتعامل استكمال 4 خطوات فقط لإتمام عملية التصويت، وهي كالتالي تحميل التطبيق من متجر آبل أو أندرويد، تحت مسمى "HbMPSG "، والتسجيل بإدخال البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية،واختيار "تصويت" وإدخال الرقم "1"، كرمز التصويت والقيام بمشاهدة جميع العروض الفيلمية، واختيار المبادرة المراد التصويت لها.

مبادرات

كما تشتمل المبادرات التي يمكن التصويت لها من خلال التطبيق مبادرة المترو السريع، ومبادرة الإفراج عن الشحنات الغذائية المستوردة للاستخدام المحلي، ومبادرة مشروع المستجيبات ومبادرة الشراكة مع هيئة الإمارات للهوية لخدمة المتعاملين، ومبادرة تراخيص البناء بإمارة دبي، ومبادرة التفتيش الأمني، ومبادرة نظام مركز الخدمة الموحد، ومبادرة إعادة البيع المبدئي للمطورين العقاريين، ومبادرة تجديد المركبات، ومبادرة تدريب المتعاملين على استخدام نظام التخليص الجمركي، ومبادرة إعادة تعبئة الرصيد ببطاقة نول، ومبادرة كلنا شرطة.

وقال عبد الله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي: نحن نهدف من خلال هذا التطبيق إلى الأخذ برأي الجمهور، الذي يستخدم الخدمات الحكومية، ويأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة بالتفاعل مع الجمهور، والأخذ بملاحظاته ورأيه، كما أن هذه الآلية الجديدة، تعمل على تكريس مبدأ، أن المتعاملين هم أساس العمل الحكومي.

وفي هذا الصدد قالت إيمان السويدي، مديرة مركز نموذج دبي :"إننا سعداء بفتح باب التصويت للجمهور، للتعبير عن آرائهم التي تعتبر المؤشر الحقيقي لقياس مدى فاعلية الخدمات الحكومية في الإمارة، ونحن في مركز نموذج دبي نسعى إلى تحفيز وتكريم الجهات الحكومية التي تحقق تحسناً ملحوظاً ومستداماً في خدماتها العامة".

محاور

يأتي تكريم الجهة الحكومية الحاصلة على أكثر تصويت من الجمهور ضمن برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، والذي يشتمل على عدة محاور مهمة، تضمن توفير الدعم اللازم للجهات الحكومية في دبي، لتطبيق مبادرة الحكومة الذكية، ولتنفيذ توجيهات القيادة العليا في تطوير منظومة العمل الحكومي في مختلف جهات حكومة دبي، ولتحفيز ودعم وتنظيم الجهود الحكومية في هذا المجال، بما يضمن تحويل رؤية القيادة العليا إلى حقيقة ملموسة، بشكل منظم ومدروس.

ويشتمل البرنامج على عدة محاور، أهمها الجائزة، وبرامج تأهيلية لقيادات ونجوم الخدمة وتطبيقات ذكية للموظفين والمتعاملين، وما يميز الجائزة أنها تتيح لمتعاملي حكومة دبي المجال للتصويت على أهم مبادرات تحسين الخدمات، وتقديم الشكاوى والاقتراحات والتوقعات، كما تتيح لهم تقييم الخدمات الحكومية بقياس جودة الخدمة، ورضا المتعاملين والثقة في الجهاز الحكومية، وتسمح لهم بمشاركة تجاربهم مع حكومة دبي.