السفير السورى بموسكو: التمويل غير الكافى يعرقل نزع الأسلحة الكيماوية

قال سفير سوريا لدى موسكو رياض حداد إن التمويل غير الكافى، وعناصر المعارضة المسلحة الذين يقاتلون من أجل الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، يعرقلان التزام الحكومة باتفاق مع الغرب بشأن نزع أسلحة دمشق الكيماوية.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء اليوم الاثنين، عن حداد قوله إن "العقبات الرئيسية أمام تنفيذ سوريا لالتزاماتها هى عدم توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المهمة"، موضحا أن الجماعات المسلحة تخلق عوائق أمام تلبية شروط الاتفاق".

من جهة أخرى، اعتقلت السلطات السورية مدير تحرير القسم الإنجليزى فى موقع "دى بى نيوز" على الإنترنت السورى عمر الشعار، وفقا لما ذكره المرصد السورى لحقوق الإنسان، ونقلت قناة "سكاى نيوز" عن المرصد قوله إن عناصر من الأمن السورى اعتقلوا الصحفى عمر الشعار من منزله فى مدينة جرمانا (جنوب غربى دمشق)" فى 11 نوفمبر الحالى، ولم يعرف عنه شىء منذ أسبوع.

وأضاف المرصد أن عناصر الأمن صادروا أيضا "حاسوبه الشخصى وحاسوب زوجته العضو فى حزب العمال الشيوعى مجدولين حسن"، وأفادت منظمة "سكايز" التى تتخذ من بيروت مقرا، والتى توثق انتهاكات الحريات والتعبير عن الموقع أن الشعار يعمل لديه منذ العام 2011، وعرف عنه حبه للعمل الصحفى ومهنيته فى نقل المعلومة الصحفية".