وزير الإسكان غداً بكفر الشيخ لافتتاح محطة المفتى وتفقد "قلين"

يتفقد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق العمرانية, عدداً من المشروعات بمحافظة كفر الشيخ صباح الغد عقب تأجيل الزيارة للمرة الثالثة على التوالى.

وأكد المهندس حافظ عيسوى، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ أن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سيزور محافظة كفر الشيخ، صباح الغد الثلاثاء، ويفتتح خلال زيارته العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان.

وأضاف أن وزير الإسكان والمحافظ يفتتحان محطة مياه المفتى مركز سيدى سالم المقامة على مساحة 12 فدانا بتكلفة 263 مليون جنيه للمحطة والشبكات لإنتاج 800 لتر / ثانية (68000 متر مكعب يومى)، لتغذية مدينة سيدى سالم وقراها وجزء من مركز كفر الشيخ.

كما سيتم تفقد محط مياه قلين المقامة على مساحة 10 أفدنة بتكلفة 180 مليون جنيه للمحطة والشبكات لإنتاج 34 ألف متر مكعب لتغذية مدينة قلين وقراها.

ويتفقد الوزير خلال زيارته للمحافظة محطة الصرف الصحى بقلين بطاقة 10 آلاف متر مكعب يومى بتكلفة 68 مليون متر مكعب يومى للمحطة والشبكات؛ لخدمة مدينة قلين وقراها والمحطة مقامة على مساحة 5 أفدنة.

ويقوم الوزير بافتتاح وتسليم عدد 20 عمارة سكنية بعدد 480 وحدة سكنية بمدينة قلين على طريق قلين-دسوق.