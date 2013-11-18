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افتتاح الدورة السابعة عشر لمهرجان السينما المصرية‎

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افتتاح الدورة السابعة عشر لمهرجان السينما المصرية‎ افتتاح الدورة السابعة عشر لمهرجان السينما المصرية‎

الدكتور صابر عرب – وزير الثقافة

افتتح وزير الثقافة،  الدكتور محمد صابر عرب، فاعليات الدورة رقم 17 للمهرجان القومى للسينما المصرية وشهد حفل الافتتاح غياب أغلب نجوم و نجمات السينما المصرية .

واقتصر الحضور على الفنانات لوسي ونجوى فؤاد و مادلين طبر و غسان مطر و سمير صبري بالإضافة إلى ليلي علوى عضو لجنة التحكيم و إلهام شاهين التى يكرمها المهرجان و كان المشهد الأكثر تاثيرا فى الحضور هو دخول المخرج الكبير سعيد مرزوق إلى خشبة المسرح على كرسي متحرك لاستلام درع تكريمه.
> ودعا وزير الثقافة فى كلمته كافة السينمائيين للعمل بجدية و حب لتقديم اعمالهم و مقاومة ما تتعرض له من مخاطر و وجه عرب الشكر إلى رئيس المهرجان د.سمير سيف لجهوده التى أثمرت عن إقامة هذه الدورة، و أكد سيف على أن إقامة المهرجان تأكيد على أن مشاعل الثقافة المصرية ما زالت موقدة.

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