افتتاح الدورة السابعة عشر لمهرجان السينما المصرية‎

افتتح وزير الثقافة، الدكتور محمد صابر عرب، فاعليات الدورة رقم 17 للمهرجان القومى للسينما المصرية وشهد حفل الافتتاح غياب أغلب نجوم و نجمات السينما المصرية .

واقتصر الحضور على الفنانات لوسي ونجوى فؤاد و مادلين طبر و غسان مطر و سمير صبري بالإضافة إلى ليلي علوى عضو لجنة التحكيم و إلهام شاهين التى يكرمها المهرجان و كان المشهد الأكثر تاثيرا فى الحضور هو دخول المخرج الكبير سعيد مرزوق إلى خشبة المسرح على كرسي متحرك لاستلام درع تكريمه.

> ودعا وزير الثقافة فى كلمته كافة السينمائيين للعمل بجدية و حب لتقديم اعمالهم و مقاومة ما تتعرض له من مخاطر و وجه عرب الشكر إلى رئيس المهرجان د.سمير سيف لجهوده التى أثمرت عن إقامة هذه الدورة، و أكد سيف على أن إقامة المهرجان تأكيد على أن مشاعل الثقافة المصرية ما زالت موقدة.