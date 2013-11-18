أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

بالصور.. محافظ الغربية يبحث مع الأهالى تطورات أزمة قرية ” كتامة ” ببسيون

  • 7
Google+ Print
بالصور.. محافظ الغربية يبحث مع الأهالى تطورات أزمة قرية ” كتامة ” ببسيون بالصور.. محافظ الغربية يبحث مع الأهالى تطورات أزمة قرية ” كتامة ” ببسيون

الأهالى يحاولون اقتحام نقطة شرطة كتامة

يعقد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية إجتماعاُ مع عدد من أهالى قرية”كتامة”ببسيون لبحث آخر التطورات فى الوضع المتدهور بعد قيام عدد كبير من الأهالى بقطع الطريق المؤدى إلى القرية وإشعال النيران فى إطارات السيارات وهدم سور الوحدة المحلية بالقرية وتكسير بوابتها ومحاولة اقتحامها.
> كانت القرية قد شهدت قيام الأهالى وعدد من أصحاب الورش ومعارض الموبيليا بتكسير 15سيارة ملاكي ، وتحطيم سيارة  العقيد خالد مكاوي مأمور مركز بسيون الذي انتقل الى القرية لتهدئة الاهالى الغاضبون  لرفضهم قرار المحافظ بتحديد مبالغ فيها للأرض التي ستقام بالمنطقة الصناعية بـ”كتامة” ببسيون

حيث قام الأهالي بإشعال النيران في إطارات السيارات واستغل الموقف عدد أعضاء جماعة الإخوان المحظورة الذين قاموا بالإندساس وسط الأهالي وقاموا بتكسير عدد من السيارات مستغلين الموقف لإثارة المشاكل .

وتدخلت القيادات الأمنية لإقناع الأهالي بإعادة فتح الطريق وتدخلت الشخصيات ذات التأثير على الأهالي لإقناعهم بالعدول عن قرارهم وإعادة فتح الطريق.
> فى الوقت نفسه نفى مصدر أمني مسئول وقوع أي إصابات أو حالات وفاة في الأحداث التي تشهدها قرية كتامة حالياً.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب

فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب

ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة اليوم بالأسواق المحلية

ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة اليوم بالأسواق المحلية

رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة»

رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة»

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم