بالصور.. محافظ الغربية يبحث مع الأهالى تطورات أزمة قرية ” كتامة ” ببسيون

يعقد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية إجتماعاُ مع عدد من أهالى قرية”كتامة”ببسيون لبحث آخر التطورات فى الوضع المتدهور بعد قيام عدد كبير من الأهالى بقطع الطريق المؤدى إلى القرية وإشعال النيران فى إطارات السيارات وهدم سور الوحدة المحلية بالقرية وتكسير بوابتها ومحاولة اقتحامها.

> كانت القرية قد شهدت قيام الأهالى وعدد من أصحاب الورش ومعارض الموبيليا بتكسير 15سيارة ملاكي ، وتحطيم سيارة العقيد خالد مكاوي مأمور مركز بسيون الذي انتقل الى القرية لتهدئة الاهالى الغاضبون لرفضهم قرار المحافظ بتحديد أسعار مبالغ فيها للأرض التي ستقام بالمنطقة الصناعية بـ”كتامة” ببسيون

حيث قام الأهالي بإشعال النيران في إطارات السيارات واستغل الموقف عدد أعضاء جماعة الإخوان المحظورة الذين قاموا بالإندساس وسط الأهالي وقاموا بتكسير عدد من السيارات مستغلين الموقف لإثارة المشاكل .

وتدخلت القيادات الأمنية لإقناع الأهالي بإعادة فتح الطريق وتدخلت الشخصيات ذات التأثير على الأهالي لإقناعهم بالعدول عن قرارهم وإعادة فتح الطريق.

> فى الوقت نفسه نفى مصدر أمني مسئول وقوع أي إصابات أو حالات وفاة في الأحداث التي تشهدها قرية كتامة حالياً.