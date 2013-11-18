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الجيش يقرر إنشاء مدينة متكاملة فى الضبعة بتكلفة مليار جنيه

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الجيش يقرر إنشاء مدينة متكاملة فى الضبعة بتكلفة مليار جنيه الجيش يقرر إنشاء مدينة متكاملة فى الضبعة بتكلفة مليار جنيه

الفريق السيسى خلال لقاءه عائلات الضبعة

شهد اجتماع عقد اليوم بالأمانة العامة لوزارة الدفاع بحضور قيادات وزارات الدفاع و الكهرباء والبيئة وهيئة الأمان النووي وهيئة المحطات النووية والمخابرات الحربية والمخابرات العامة وممثلي أهالي الضبعة برئاسة الشيخ أبو بكر الجراري منسق المصالحة وتسليم أرض المحطة النووية بالضبعه للقوات المسلحة .

اتفق خلاله على حل مشكلة أصحاب أرض محطة الضبعة النووية وتنمية المدينة باستقطاع مساحة 10 كيلومترات من الأرض من البحر شمالً إلى الطريق الدولي الإسكندرية – مطروح جنوباً لإقامة مدنية حديثة ومتكاملة تشمل 3 مناطق ( سياحية و ترفيهية وسكنية ) لصالح المتضررين وأهالي الضبعة بتكلفة مليار جنية على أن تقوم القوات المسلحة بتنفيذ الأعمال خلال 14 شهر

وقال مستورأبو شكارة المتحدث باسم اللجنة التنسيقية لأهالي الضبعة أن الاتفاق شمل أيضا التنازل عن الدعوى المرفوعة من هيئة المحطات النووية ضد أهالي الضبعة و كذلك تعويض المتضررين من أصحاب عقود الملكية داخل الموقع عن الأراضي بوضع اليد بتعويض عادل وكذلك الإتفاق على توفير 5 آلاف فرصة عمل لأهالي الضبعة بالتدرج وعلى خطة تطوير كاملة وتخطيط عمراني جديد لمدينة الضبعة.

كما تم الاتفاق أن يكون التوسع العمراني مستقبلاً من الناحية الغربية الجنوبية على أن يكون حزام الأمان النووى للمحطة النووية بالضبعة من ناحية الشمال الشرقي فقط.

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