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يورنتي: لو كنت مكان كوستا لاخترت اللعب باسم بلادي الأصلية

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يورنتي: لو كنت مكان كوستا لاخترت اللعب باسم بلادي الأصلية يورنتي: لو كنت مكان كوستا لاخترت اللعب باسم بلادي الأصلية

جوهانسبرج، (إفي): قال مهاجم الإسباني ويوفنتوس الإيطالي فرناندو يورنتي إنه لو كان مكان لاعب أتلتيكو مدريد، البرازيلي المجنس دييجو كوستا لاختار اللعب باسم بلاده.

يشار إلى إن كوستا رفض اللعب باسم منتخب بلده الأصل البرازيل واختار اللعب باسم "الماتادور" عقب حصوله على جنسية إسبانيا، إلا إنه غاب عن منتخب "لاروخا" في أول ظهور مفترض له معه بسبب الإصابة.

وقال مهاجم أثلتيك بلباو السابق في حوار مع صحيفة (أس) من جوهانسبرج حيث ستلعب إسبانيا مع جنوب أفريقيا وديا غدا "لم أشعر بالضيق من قرار كوستا، أقول الحقيقة، إنه هنا منذ سنوات ويرى كيف يلعب المنتخب ولعب بمستوى عالي لتحقيق غرضه، ولكن لو كنت في مكانه لاخترت اللاعب باسم بلادي، إلا ان كل شخص يفكر بطريقة مختلفة عن الآخر".

واعتبر اللاعب من ناحية أخرى أن مسألة استدعاء كوستا وضعت مهاجمي إسبانيا في حالة تأهب، حيث أضاف "لقد بدأ هذا الموسم بصورة قوية واختياره للعب باسم إسبانيا وضعنا في حالة تأهب لأن مسألة الحصول على استدعاء من قبل المدرب أصبحت أكثر صعوبة".

وأكمل يورنتي "اللعب باسم المنتخب أمر رائع دائما، أيا كان المكان الذي نلعب فيه، العودة إلى جنوب أفريقيا أمر رائع، مع وصولنا تبادر إلى أذهاننا ذكريات لا يمكن نسيانها، الفوز بأول مونديال لنا كان أعظم شيء حققناه".

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