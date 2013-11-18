مدرب ألمانيا: خضيرا مقاتل وسيلحق بالمونديال

لندن، (إفي): أعرب المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، يواكيم لوف اليوم عن شعوره بالتفاؤل بخصوص تعافي مواطنه سامي خضيرا لاعب ريال مدريد من اصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في مباراة إيطاليا الودية الأخيرة والتي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وقال لوف في مؤتمر صحفي اليوم قبل مواجهة إنجلترا وديا غدا الثلاثاء في ملعب ويمبلي "اذا ما كان هناك أحد لديه القدرة على العودة من اصابة سيئة للغاية مثل الرباط الصليبي، فهو سامي خضيرا".

وأضاف المدرب "سامي خضيرا مقاتل بالفطرة، هذه هي طبيعة روحه، سننتظر لنرى ما سيحدث، علينا التحلي بالتفاؤل مثله تماما".

ونفى لوف نيته اراحة عدد كبير من لاعبي الفريق الأساسيين في مباراة إنجلترا الودية غدا تخوفا من اصابة أحدهم مثلما حدث مع خضيرا.

وأضاف المدرب "هذه المباراة ستكون اختبارا ناريا، اذا لعبنا بفريق غير الأساسي سيكون هذا تقليلا لاحترام أصحاب الضيافة، في 2008 لعبنا مع إنجلترا على أرضنا ولم يكن روني ولامبارد متواجدين وخسرنا 2-1".