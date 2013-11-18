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مواطن يرشح أليكسس سانشيز رئيسا في انتخابات تشيلي

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مواطن يرشح أليكسس سانشيز رئيسا في انتخابات تشيلي مواطن يرشح أليكسس سانشيز رئيسا في انتخابات تشيلي

سانتياجو-برشلونة، (إفي): شهدت الانتخابات التشيلية العامة التي جرت أمس الأحد مجموعة من الدعابات في استمارات التصويت التي عكستها اليوم وسائل اعلام محلية وعالمية.

وأبرزت صحيفة (سبورت) الرياضية الإسبانية اليوم صورة لاستمارة انتخابية تتعلق باختيار أعضاء المحليات ألصق بها الناخب صورة لمهاجم برشلونة الإسباني، التشيلي أليكسيس سانشيز وهو عاري الصدر أثناء احتفاله بأحد الأهداف وكتب تحتها "أليكسيس رئيسا للجمهورية".

يأتي هذا ضمن دعابات أخرى قام بها الناخبون مثل الصاق صورة لأبطال مجلات هزلية بالاستمارات الإنتخابية بل وتجرأ أحدهم وألصق بأوراق التصويت ورقة من نبات القناب، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام تشيلية.

يشار إلى إن أليسكيس سانشيز يقدم حاليا مستوى رائع مع النادي الكتالوني ومنتخب بلاده الذي سجل معه مؤخرا هدفين في فوزه وديا على إنجلترا بنتيجة 2-0.

وأسفرت نتائج الانتخابات العامة في تشيلي عن جولة اعادة على مقعد الرئاسة بين الرئيسة السابقة ميشيل باشليه ومرشحة اليمين ايفيلين ماتهي.

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