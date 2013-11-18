نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: لجنة الخمسين سلبت العديد من اختصاصاتنا

قال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن لجنة الخمسين سلبت العديد من الاختصاصات من هيئة قضايا الدولة لصالح مجلس الدولة، مؤكدا على دعمهم خارطة الطريق وسرعة الانتهاء منها.

كما أكد فى الوقت ذاته على عدم حصول مستشارى الهيئة على أى مزايا مالية أو غيرها، غير الاختصاصات التى نتمسك بها والواردة فى المادة 179 من الدستور المعطل، والتى أفرغتها لجنة الخمسين من مضمونها.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بث مباشر"، على فضائية "Cbc2"، مع الإعلامية "دينا عبد الرحمن"، أن مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة سيعقد جمعية عمومية الأربعاء المقبل، موضحا أن حزنهم على الشعب المصرى وليس لفقدهم الاختصاصات.