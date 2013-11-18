على جمعة: لابد من الدعاء للتخلص من البلاء الذى ابتلينا به

أكد الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، ضرورة أن ندعو الله كى يرفع عنا البلاء، الذى ابتلينا وأن يبعد عنا التشدد فى التفكير، الذى أدى إلى التكفير ومنه إلى التفجير، حيث فشا الكذب فى الفضائيات، مشيرًا إلى أن الكذب أشد عند الله من قتل النفس، مستنكرًا فكر الخوارج الذين بغضهم القرآن، حيث يظن أحدهم أنهم على شىء، وهم ليسوا على شىء والرسول نبأنا بهؤلاء، وقد شاهدناه عيانًا فى حياتنا.

وأوصى جمعة، بتداول وطبع كتب عن سماحة الإسلام فى المعاملات، والعبادات، والكلام عن السماحة عند الشخصية العابدة لله المعمرة فى الأرض.

جاء ذلك خلال مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأول، خلال جلسة افتتاح اللجان العلمية بعنوان "السماحة الإسلامية فى مواجهة التحديات الفكرية"، الذى توقف عن العمل منذ ٣ سنوات، بحضور رئيس المجلس وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والأمين العام أحمد عجيبة، ومفتى الجمهورية الأسبق نصر فريد واصل والسابق على جمعة والحالى شوقى علام واللواء محمد زكريا الجمال ممثل القوات المسلحة وقيادات الأزهر والأوقاف ومفتى البحرين، حيث بدأت الجلسة الافتتاحية بقراءة آيات قرآنية للدكتور فرج الله الشاذلى.

>