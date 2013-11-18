حبس “باسم عودة” 15 يومًا بتهمة التحريض على أحداث الحرس الجمهوري

قررت النيابة العامة بمصر الجديدة حبس باسم عودة 15 يومًا بتهمة التحريض على أحداث دار الحرس الجمهورى.

انتهت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفى، من الاستماع إلي أقوال باسم عودة وزير التموين السابق بمحبسه بسجن طرة ،و ذلك لاتهامه بالتحريض على أحداث الحرس الجمهورى، التى دارت فى شهر يوليو الماضى، وأسفرت عن مصرع 54 شخصًا، وإصابة العشرات .

> أنكر باسم عودة جميع الاتهامات الموجهة إليه و نفي ما ورد بتقرير الأمن الوطني حول تحريضه علي الأحداث ، إلا أن النيابة وجهت إليه عدة اتهامات من بينها التحريض على القتل والشروع فيه، والانضمام لعصابة إرهابية تعمل على خلاف القانون والتحريض ضد رجال القوات المسلحة وحيازة أسلحة نارية وإتلاف الممتلكات العامة.