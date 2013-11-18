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يسرا:صداقتي بإيناس الدغيدي لا يعكّرها مسلسل

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يسرا:صداقتي بإيناس الدغيدي لا يعكّرها مسلسل يسرا:صداقتي بإيناس الدغيدي لا يعكّرها مسلسل

أعربت الفنانة يسرا في تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت" عن اندهاشها من الشائعات التي انتشرت، والتي تفيد بوجود خلافات بينها وبين المخرجة إيناس الدغيدي، على خلفية الشكوى التي تقدّمت بها هذه الأخيرة والكاتب مصطفى محرم ضدّ صنّاع مسلسل "الخديوي إسماعيل" لإيقاف تصويره، كونه يتشابه مع أحداث مسلسلها "عصر الحريم".
وأضافت يسرا قائلة: "إنها شائعات مغرضة، فلا يوجد أيّ شيء يستطيع أن يزلزل صداقتي بإيناس، فهي عشرة عمر". وأوضحت يسرا أنها ترفض التعليق على الشكوى، موضحة أنها ممثلة فقط، ولا دخل لها بأيّ شيء آخر. ثمّ أنهت كلامها بالقول إنها اعتادت منذ بداية مشوارها الفني ألا تدع الفرصة "لحدوث أيّ مشكلة بينها وبين أحد من زملائها لمجرد عمل فني، لأن العلاقات الطيبة والزمالة والصداقة هي الأبقى. فقد يعتزل أيّ فنان فجأة ولا يتبقى سوى أن يسأل ويطمئن على الآخر، وأتمنى أن يدرك الجميع ذلك.

 

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