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بناء على نصيحة زوجها...غادة عبد الرازق تلجأ إلى الشرطة

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بناء على نصيحة زوجها...غادة عبد الرازق تلجأ إلى الشرطة بناء على نصيحة زوجها...غادة عبد الرازق تلجأ إلى الشرطة

اضطرّت الفنانة غادة عبد الرازق إلى أن تلجأ إلى الشرطة لتحرير محضر ضدّ منتحل شخصيتها، على موقع "فيس بوك"؛ وذلك بعد أن زادت أحاديثه مع جمهورها بلسانها، وهو ما استفزها بشكل كبير. وقد علمت "سيدتي نت" أنّ زوجها الإعلاميّ محمد فوده كان وراء تشجيعها على القيام بهذه الخطوة، لا سيما أنّ الشخص المزيّف بدأ بالتطرق إلى حياة غادة الشخصية، ما أقنع غادة باللجوء إلى القانون للحصول على حقها.

 

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