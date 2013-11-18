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“المصريين الأحرار”: القطارات أصبحت مذابح سنوية

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“المصريين الأحرار”: القطارات أصبحت مذابح سنوية “المصريين الأحرار”: القطارات أصبحت مذابح سنوية

 

أحمد سعيد- المصريين الأحرار

أعرب حزب المصريين الأحرار عن تعازيه لأسر ضحايا حادث قطار دهشور ، ومتمنياً سرعة الشفاء للمصابين .
> وقال الحزب فى بيان له اليوم ،لم يعد مقبولاً بعد ثورتين أن تظل دماء المواطن المصري رخيصة وأن تزهق أرواحهم فى القطارات نتيجة إهمال المسئولين وتقاعسهم عن آداء دورهم ، وأن مطالبة بالتصدى لظاهرة حوادث القطارات واعداد مخطط سريع لتفادى هذه الكوارث التى تحصد أرواح الأبرياء .
> من جانبه قال شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم المصريين الأحرار، أن مرفق السكة الحديد يعانى من تدهور فى البنية التحتية وهو ما يستوجب على الدولة سرعة التحرك وإعطاءه الأولوية فى خطة التطوير حتى لا تتحول القطارات إلى مذابح سنوية للمصرين .
> وأضاف، الحكومة صرحت بأنها ستستثمر مئات الملايين من الجنيهات لتطوير المزلقانات ووقوع حادث الأمس يؤكد أنها كانت مجرد تصريحات وهى مطالبة الآن بأن تعلن للرأى العام ماذا فعلت لوقف نزيف المصريين.

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