أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“الداخلية” تتهم “الإخوان” بقتل “مبروك”

Google+ Print
“الداخلية” تتهم “الإخوان” بقتل “مبروك” “الداخلية” تتهم “الإخوان” بقتل “مبروك”

وزير الداخلية محمد إبراهيم

اتهم اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، جماعة الإخوان المحظورة، بقتل الشهيد محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، أمس الأحد، مشيرا إلى أن المحظورة هي المسئول الأول عن العنف والاغتيالات الموجودة في الشارع المصري.

وأضاف عثمان، خلال لقائه في برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، الذي يقدمه الأعلامى شريف عامر: “يقينا اتهم جماعة الإخوان بقتل الشهيد محمد مبروك، والشهيد كان مسئولا عن ملف الإخوان منذ 15 عاما بقطاع الأمن الوطنى فقاموا باستهدافه”.

وأوضح أنه تم التوصل إلى معلومات مهمة عن المتهمين بقتل الشهيد محمد مبروك، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مهمة عقب انتهاء التحقيقات، مضيفا أن أجهزة الأمن في الفترة الأخيرة وقعت على معلومات هامة لبعض الخلايا الإرهابية، وتتم مداهمات العناصر الإرهابية يوميا في الفترة الأخيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا