“الداخلية” تتهم “الإخوان” بقتل “مبروك”

اتهم اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، جماعة الإخوان المحظورة، بقتل الشهيد محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، أمس الأحد، مشيرا إلى أن المحظورة هي المسئول الأول عن العنف والاغتيالات الموجودة في الشارع المصري.

وأضاف عثمان، خلال لقائه في برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، الذي يقدمه الأعلامى شريف عامر: “يقينا اتهم جماعة الإخوان بقتل الشهيد محمد مبروك، والشهيد كان مسئولا عن ملف الإخوان منذ 15 عاما بقطاع الأمن الوطنى فقاموا باستهدافه”.

وأوضح أنه تم التوصل إلى معلومات مهمة عن المتهمين بقتل الشهيد محمد مبروك، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مهمة عقب انتهاء التحقيقات، مضيفا أن أجهزة الأمن في الفترة الأخيرة وقعت على معلومات هامة لبعض الخلايا الإرهابية، وتتم مداهمات العناصر الإرهابية يوميا في الفترة الأخيرة.