محافظ الجيزة: تطوير مزلقانات السكك الحديدية ضمن أولوياتنا

أ. ش.أ

قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة إنه تم وضع تطوير مزلقانات السكة الحديد ضمن أولويات التنفيذ خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن المحافظة وبالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة السكة الحديد قامت بتطوير عدد من المزلقانات لتعمل بطريقة إلكترونية حديثة وتقليل تدخل العامل البشرى.

وأضاف المحافظ أن إجمالى المزلقانات على مستوى المحافظة يبلع 93 مزلقاناً تم تطوير 5% منها والباقى يحتاج إلى تطوير للحد من حوادث المزلقانات، مشيراً إلى أن هيئة السكة الحديد قامت بتشكيل لجنة تقوم حالياً بمعاينة موقع الحادث وتحديد الأسباب الفنية لوقوعه.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور على عبد الرحمن مع الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان المصابين فى حادث تصادم قطار الواحات البحرية بأتوبيس عند مزلقان دهشور بطريق مصر الفيوم، واطمأنت الوزيرة والمحافظ على أداء الخدمات الطبية للمصابين بمستشفى الهرم والتى استقبلت 17 حالة إصابة.

وقالت وزيرة الصحة إنه تم التعامل مع الحادث منذ لحظة وقوعه ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقى العلاج اللازم بالإضافة إلى نقل حالات الوفاة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمهم لذويهم ودفنهم.

وأكدت الوزيرة أن الحادث أوقع أكثر من 30 حالة وفاة و37 حالة إصابة وتم التوجيه لكافة المستشفيات التى استقبلت حالات الإصابة بسرعة اتخاذ إجراءات الرعاية العاجلة، والوضع تحت الملاحظة والقيام بإجراء الأشعة اللازمة للاطمئنان عليها.