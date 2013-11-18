دندراوي يكشف لـona كواليس كليب “احنا التلاتة” الذي يجمع السادات ومبارك ومرسي

كشف الفنان محمد دندراوي لـONA تفاصيل تقديمه لكليب الرسوم المتحركه “احنا التلاته اسمنا حماده” الذي يتناول رؤساء مصر الثلاثه (السادات ومبارك ومرسي) ، والذي وصل عدد مشاهديه عبر موقع يوتيوب إلى 176.57 مشاهد خلال يومين فقط.

وقال دنداروى من فتره وأنا أفكر أن أقدم بالرسوم رؤيتي لما يحدث في مصر على الساحة السياسية والاجتماعية ، وكنت أرسم أو أكتب ذلك وأرفعه على الحساب الخاص بي على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” .

ويضيف دندراوى “وبعد ذلك اصدقائي طلبوا مني أن الافكار تقدم بشكل اوسع لتصل لعدد اكبر من الناس ، وبما ان عملي قريب من الاعلانات والاعلام والنواحي الفنيه اعجبتني فكره الاعلان نفسها وكنت ادندن أغنيه (احنا التلاته حاجه شربتاتاتا) للثلاثي شاديه ومنير مراد وشكوكو ، المأخوذه من تراث سينما الأبيض واسود الذي اعشقه” .

ويقول أيضا و تخيلت أن من يقدم الأغنيه رؤساء لمصر ، بحيث أوجه رساله لكل مصري في أي منحنى سياسي اذا كانت انتخابات رئاسيه أو مجلس شعب أو شورى أو استفتاء على الدستور بأنه لابد من التركيز جيدا عند الاختيار .

ويوضح دندراوي لـona “جلست مع الأستاذ علي السعيد مهندس الصوت و إسلام محي فنان التقليد و هشام أحمد المحرك وطورنا الفكره ، والحمد لله انجزنا الفيديو في 10 أيام ، واعتقد اننا نجحنا لاننا وصلنا للمعلومة شكل جيد وبسيط بلا إسفاف ولا قله أدب ، وتعمدنا اختيار 3 رؤساء جمع بينهم اسم”محمد_حمادة”، واختلفوا في كل شىْ” .