أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

دندراوي يكشف لـona كواليس كليب “احنا التلاتة” الذي يجمع السادات ومبارك ومرسي

Google+ Print
دندراوي يكشف لـona كواليس كليب “احنا التلاتة” الذي يجمع السادات ومبارك ومرسي دندراوي يكشف لـona كواليس كليب “احنا التلاتة” الذي يجمع السادات ومبارك ومرسي

كشف الفنان محمد دندراوي لـONA تفاصيل تقديمه لكليب الرسوم المتحركه “احنا التلاته اسمنا حماده” الذي يتناول رؤساء الثلاثه (السادات ومبارك ومرسي) ، والذي وصل عدد مشاهديه عبر موقع يوتيوب إلى 176.57 مشاهد خلال يومين فقط.

وقال دنداروى من فتره وأنا أفكر أن أقدم بالرسوم رؤيتي لما يحدث في مصر على الساحة السياسية والاجتماعية ، وكنت أرسم أو أكتب ذلك وأرفعه على الحساب الخاص بي على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” .

ويضيف دندراوى “وبعد ذلك اصدقائي طلبوا مني أن الافكار تقدم بشكل اوسع لتصل لعدد اكبر من الناس ، وبما ان عملي قريب من الاعلانات والاعلام والنواحي الفنيه اعجبتني فكره الاعلان نفسها وكنت ادندن أغنيه (احنا التلاته حاجه شربتاتاتا) للثلاثي شاديه ومنير مراد وشكوكو ، المأخوذه من تراث سينما الأبيض واسود الذي اعشقه” .

ويقول أيضا و تخيلت أن من يقدم الأغنيه رؤساء لمصر ، بحيث أوجه رساله لكل مصري في أي منحنى سياسي اذا كانت انتخابات رئاسيه أو مجلس شعب أو شورى أو استفتاء على الدستور بأنه لابد من التركيز جيدا عند الاختيار .

ويوضح دندراوي لـona “جلست مع الأستاذ علي السعيد مهندس الصوت و إسلام محي فنان التقليد و هشام أحمد المحرك وطورنا الفكره ، والحمد لله انجزنا الفيديو في 10 أيام  ، واعتقد اننا نجحنا لاننا وصلنا للمعلومة شكل جيد وبسيط بلا إسفاف ولا قله أدب ، وتعمدنا اختيار 3 رؤساء جمع بينهم اسم”محمد_حمادة”، واختلفوا في كل شىْ” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه