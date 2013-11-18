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محمد بن راشد يغادر إلى الكويت على رأس وفد الدولة للقمة العربية الافريقية

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محمد بن راشد يغادر إلى الكويت على رأس وفد الدولة للقمة العربية الافريقية محمد بن راشد يغادر إلى الكويت على رأس وفد الدولة للقمة العربية الافريقية

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " مساء اليوم على رأس وفد الدولة إلى القمة العربية الافريقية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة . 


> ويضم وفد الدولة المرافق لسموه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية العربية ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي والسيد عارف عبدالله الطنيجي القائو بأعمال سفارة الدولة لدى الكويت .


> وكان في وداع سموه والوفد المرافق بمطار دبي الدولي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وعدد من كبار المسؤولين .

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