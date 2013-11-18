أنشيلوتي: لن نضم بديل لخضيرا في فترة الانتقالات الشتوية

مدريد، (إفي): نفى المدير الفني لريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، وجود نية لديه لاتمام صفقات في موسم الانتقالات الشتوية لتعويض غياب الألماني سامي خضيرا عن الفريق لستة أشهر بسبب اصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال أنشيلوتي اليوم في مؤتمر صحفي "لا نفكر في صفقات جديدة، حظنا كان سيئا، خضيرا لاعب مهم بالنسبة لنا ولتوازن الفريق، في غيابه علينا البحث عن حل آخر، أنا واثق من إننا سنتعامل مع مسألة غيابه".

وأضاف المدرب الإيطالي "يوجد خياران، الأول هو الاعتماد على لاعب يتمتع بنفس الصفات، والثاني هو تغيير نظام اللعب، على استخدام نظام يشعر فيه اللاعبون بالراحة".

وأردف المدير الفني للريال "علينا التفكير في الأمر، يوجد لاعبون لم يشاركوا لدقائق كثيرة ولكنهم في حالة جيدة، وبالأخص كاسيميرو".

وبالنسبة لخيار إيسكو ألاركون "أعتقد إنه لعب في مباراة ما في اليسار بوسط الملعب، أعرف إنه يفضل اللعب خلف رأس الحربة، لوضع إيسكو في مركز يشعره بالراحة ربما نضطر لتغيير منظومة اللعب".

وبخصوص الرحلات الطويلة التي قد يضطر بعض اللاعبين للقيام بها لخوض مبارايات دولية مع منتخباتهم أضاف "إنها مشكلة يصعب حلها، حينما بدأت في التدريب لم يكن يوجد هذا الكم من المبارايات، الآن الأمر أكثر صعوبة لأنهم يلعبون كل ثلاثة أيام، الأمر معقد، أتمنى أن يحل (فيفا) و(ويفا) هذا الأمر بجدول مبارايات مختلف".

وأعرب أنشيلوتي من ناحية أخرى عن رغبته في تأهل كل لاعبيه الذين يخوضون مبارايات ملحق المونديال، مع منتخباتهم لكأس العالم 2014 بالبرازيل.