ريال مدريد يتعجل التجديد لألونسو بسبب أزمة خط الوسط

ذكرت تقارير اخبارية اليوم إن أزمة خط الوسط التي ضربت ريال مدريد الإسباني باصابة لاعبه الألماني سامي خضيرا قد تعجل بتمديد تعاقد النادي الملكي مع تشابي ألونسو.

وقالت جريدة (ماركا) الرياضية الإسبانية اليوم أن هذا الأمر سيدفع ادارة النادي لبحث مسألة بدء مفاوضات التمديد لألونسو الذي ينتهي تعاقده مع الملكي في يونيو المقبل.

ويغيب خضيرا عن الفريق حتى نهاية الموسم حيث تعرض لاصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في مباراة ودية مع منتخب بلاده.

وكان ألونسو عقب عودته من اصابة كسر في مشط القدم وتعافيه من فتاق الرياضين أعاد قدرا كبيرا من التوازن للفريق حيث ظهر أهمية الدور الذي يلعبه مع النادي الملكي.

يأتي هذا أيضا في ظل ما يتردد عن وجود رغبة من عدة أندية مثل تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع اللاعب.