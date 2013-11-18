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الصورة الأولى لحفيدي هاني شاكر من ابنته الراحلة دينا

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الصورة الأولى لحفيدي هاني شاكر من ابنته الراحلة دينا الصورة الأولى لحفيدي هاني شاكر من ابنته الراحلة دينا

احتفل الفنانان أركان فؤاد ونادية مصطفى بعقد قران ابنتهما ريم على رجل الأعمال مصطفى خميس في مسجد الشرطة.
عدد كبير من النجوم حرص على حضور هذه المناسبة، وعلى رأسهم الفنان هاني شاكر، الذي حضر بصحبة زوجته وحفيديه التوأمين من ابنته: مجدي ومليكة، اللذين لفتا الأنظار إليهما، في الوقت الذي حرص فيه كلّ من حضر الاحتفال على الترحيب بهما، ممّا كان سبباً في سعادة الفنان هاني شاكر الذي يرتبط بالطفلين بشكل كبير.
وكان من بين الحضور: رانيا فريد شوقي، والموسيقار سليم سحاب، وصابرين، وعفاف شعيب وآخرون.

 

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