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الوصل يفاوض رونالدينيو

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الوصل يفاوض رونالدينيو الوصل يفاوض رونالدينيو

كشف محمد العامري عضو مجلس إدارة الوصل الإماراتي والمشرف العام على فريق الكرة أن الإمبراطور يدرس التعاقد مع لاعبين عالميين منهم البرازيلي رونالدينيو.

ويستعد رونالدينيو صاحب الـ33 عاما نجم برشلونة وميلان السابق وأتليتكو مينيرو حاليا للمشاركة مع فريقه في مونديال الأندية ديسمبر المقبل في المغرب.

وقال العامري لصحيفة "الإمارات اليوم": "اللجنة الفنية تدرس بشكل مفصل المستوى الذي ظهر عليه اللاعبون الأجانب في الفريق منذ بداية الموسم، وسيتم تقييمهم بصورة شاملة حتى فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وتحديد اللاعبين الذين سيستمرون والذين سيغادرون القائمة".

وتابع " لا توجد حتى الآن أسماء محددة أو اتفاق مع لاعبين، ولكن اللجنة تعكف على تحديد قائمة بالأسماء المرشحة".

وتابع "وبالنسبة لرونالدينيو، فحتى الآن لم يتم الوصول الى مراحل متقدمة في التفاوض مع اللاعب، ولكن يظل من الأسماء المرشحة والمطروحة لضمها للفريق".

ويضم الوصل في صفوفه أربعة لاعبين أجانب هم الأرجنتيني ماريانو دوندا والسنغالي أندريا سنجاهور إضافة إلى المغربي عبدالفتاح بوخريص والأسترالي ميلان سوساك.

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