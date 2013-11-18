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الشلهوب: فارق النقطة يشعل مواجهة الهلال والنصر

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الشلهوب: فارق النقطة يشعل مواجهة الهلال والنصر الشلهوب: فارق النقطة يشعل مواجهة الهلال والنصر

يرى محمد الشلهوب لاعب وسط الهلال أن فارق النقطة بين فريقه والنصر سيشعل مواجهة الفريقين في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وقال الشلهوب لصحيفة "الاقتصادية" يوم الأثنين " أتوقع مباراة قوية، خاصة بعد أن استعاد النصر استعاد مستواه العالي هذا الموسم، فارق النقطة سيشعل اللقاء."

ويتصدر الهلال جدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة، ويليه النصر في المركز الثاني بفارق نقطة.

وأضاف الشلهوب "التنافس القوي يرفع مستوى اللاعبين ويصب في مصلحة الكرة والمنتخب السعودي."

ويستضيف الهلال نظيرة النصر يوم الإثنين المقبل على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

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فيديو اليوم السابع

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