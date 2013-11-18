كبير سدنة "بيت الله الحرام" يتسلم مفتاح القفل الجديد للكعبة المشرفة

سلم أمير مكة المكرمة خالد الفيصل، اليوم الاثنين، نيابةً عن العاهل السعودى عبد الله بن عبد العزيز قفل الكعبة المشرفة ومفتاحها الجديد لكبير سدنة بيت الله الحرام الشيخ عبد القادر بن طه الشيبى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن "العاهل السعودى كان أمر بتجديد قفل الكعبة المشرفة ومفتاحها المصنع من مادة النيكل المطلى بالذهب عيار (18)".

وقالت الوكالة: "كتب على الوجه الأول (من القفل) (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وعلى الوجه الثانى (إهداء من خادم الحرمين الشريفين) وعلى الوجه الثالث (الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وعلى الوجه الرابع (سنة ألف وأربع مئة وأربع وثلاثين 1434هـ) وعلى الوجه الخامس قول الله تعالى (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) وعلى الوجه السادس قول الله (إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين)".

وقامت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى بالإشراف على إعداد القفل ومراحل تصنيعه التى تمت فى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

وقال الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ عبدالرحمن السديس، فى تصريح له عقب تسليم المفتاح، إن "سمو أمير منطقة مكة المكرمة وجه بأن يكون القفل والمفتاح القديم ضمن مقتنيات معرض عمارة الحرمين الشريفين التابع للرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى".

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