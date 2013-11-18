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روني: إسبانيا أفضل من ألمانيا

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روني: إسبانيا أفضل من ألمانيا روني: إسبانيا أفضل من ألمانيا

يعتقد الإنجليزي واين روني مهاجم مانشستر يونايتد أن منتخب إسبانيا يظل أفضل من الألماني الذي يعد من المرشحين للتتويج بمونديال 2014.

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره الألماني في مباراة ودية يوم الثلاثاء على ملعب ويمبلي، بعد الخسارة من تشيلي 2-0 يوم الجمعة.

ويعد رجال يواكيم لويف من المرشحين للتتويج بمونديال البرازيل 2014.

وقال روني للصحفيين: "أفضل إسبانيا على ألمانيا باعتبارها بطل العالم وأوروبا، ولكن ألمانيا أيضا تمتلك فريقا ولاعبين رائعين".

وتابع "ستكون مواجهة صعبة لنا، فمن الجيد أن تفوز خاصة على الألمان".

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