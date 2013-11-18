اقتراح باستبعاد بايرن ميونيخ ودورتموند من الدوري الألماني

(إفي) - اقترح المدرب السابق لبايرن ميونخ الألماني، فيليز ماجات، اليوم استبعاد فريقي بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند من المشاركة في البوندزليجا كي تعود المسابقة لتصبح أكثر إثارة ولتجنب مصير الدوري الإسباني.

وقال ماجات الذي قاد الفريق البافاري من قبل للتتويج بالثنائية مرتين "الفرق التي تلعب دائما في دوري الأبطال لديها العديد من المميزات، حقيقة ينبغي استبعادها من المسابقات المحلية، إنها تستحق أن تلعب في دوري أوروبي خاص وسيكون هذا أكرم لها".

كما قاد ماجات فريق فولفسبورج الذي توج معه بلقب البوندزليجا عام 2009 ليكون آخر فريق مختلف يحرز اللقب عن بايرن ودورتموند.

وأشار المدرب المخضرم في هذا الصدد إلى أن الدخل الذي تستفيد منه الفرق المشاركة في دوري الأبطال سيتسبب في مشكلات ضخمة للكرة الألمانية في المستقبل، مثلما يحدث حاليا في إسبانيا "حيث نرى نفس الفرق المشاركة في أوروبا هي التي تنافس دوما على لقب الدوري".

ويرى ماجات أن لقب الدوري هذا الموسم محسوم لبايرن وأن المنافسة على المركز الثاني ستكون بين دورتموند وباير ليفركوزن.

وأضاف "وانطلاقا من المركز الرابع قد نرى تغييرا في الفرق".