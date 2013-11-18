أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عادل إمام الفنان الأقرب إلى الجمهور

Google+ Print
عادل إمام الفنان الأقرب إلى الجمهور عادل إمام الفنان الأقرب إلى الجمهور

عادل إمام يفوز بتصويت "سيدتي نت" ليكون بذلك، الفنان الأقرب إلى قلب الجمهور، وكانت "سيدتي نت" قد نشرت تصويتها الذي حمل عنوان: أكثر 10 ممثلين عرب قرباً إلى قلوب الجماهير، واستمر لأسبوعيين متتاليين، وعرضت فيه أسماء 10 فنانين عرب معروفين، وكانت الأسماء المطروحة للتصويت، إضافة إلى عادل إمام كل من: حسن الفذ، أحمد مكي، عابد فهد، يوسف الخال، دريد لحام، إياد نصار، عبد الحسين عبد الرضا، باسم سمرة، فراس سعيد.

وكانت لجنة من خبراء "سيدتي" في وقت سابق قد اختارت المرشحين العشرة، وقد حصل عادل إمام على نسبة التصويت الأعلى وهي 20.24% ليكون بذلك الفنان الجماهيري الأول.
تابعوا تصويت "سيدتي نت" الجديد (أبرز الفنانين التشكيليين السعوديين) وشاركوا بأصواتكم لإعطاء الفرصة للفنانة أو الفنان المفضل لديكم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي