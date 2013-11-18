عادل إمام الفنان الأقرب إلى الجمهور

عادل إمام يفوز بتصويت "سيدتي نت" ليكون بذلك، الفنان الأقرب إلى قلب الجمهور، وكانت "سيدتي نت" قد نشرت تصويتها الذي حمل عنوان: أكثر 10 ممثلين عرب قرباً إلى قلوب الجماهير، واستمر لأسبوعيين متتاليين، وعرضت فيه أسماء 10 فنانين عرب معروفين، وكانت الأسماء المطروحة للتصويت، إضافة إلى عادل إمام كل من: حسن الفذ، أحمد مكي، عابد فهد، يوسف الخال، دريد لحام، إياد نصار، عبد الحسين عبد الرضا، باسم سمرة، فراس سعيد.

وكانت لجنة من خبراء "سيدتي" في وقت سابق قد اختارت المرشحين العشرة، وقد حصل عادل إمام على نسبة التصويت الأعلى وهي 20.24% ليكون بذلك الفنان الجماهيري الأول.

تابعوا تصويت "سيدتي نت" الجديد (أبرز الفنانين التشكيليين السعوديين) وشاركوا بأصواتكم لإعطاء الفرصة للفنانة أو الفنان المفضل لديكم.