نانسي تنفي لـ"سيدتي نت" خبر حملها وتتحدث عن سر الصورة

تداولت المواقع الإلكترونية مؤخراً بقوة صورة خاصة وجديدة للفنانة نانسي عجرم، كانت قد نشرتها على صفحتها الخاصة على موقع "إنستغرام"، وهي في باحة فندق "حياة ريجنسي" في دبي حيث أحيث حفلاً غنائياً.

وكانت نانسي قد التقطت الصورة قبيل توجهها بالأمس إلى المطار للعودة إلى بيروت، حملت الصورة الكثير من التساؤلات والتأويل حول خبر حملها.

وفي اتصال لـ"سيدتي نت" مع الفنانة نانسي عجرم للوقوف حول حقيقة حملها، ردّت نانسي نافية الخبر، معلنة أنها في طور الإنتهاء من تحضير ألبومها الجديد الذي ستطرحه في الأشهر الأولى من العام الجديد قائلة:" هذه الصورة قد التقطها في باحة فندق "حياة ريجينسي" قبل توجهي إلى مطار دبي للعودة إلى بيروت. وأظن أن "خيالات البلوزة " (ظلال القميص) التي كنت أرتديها، أوحت للبعض بأني حامل. لكن موضوع الحمل مؤجل حالياً".

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