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"خان الدراويش" يسبق "باب الحارة" والكاتب يهدّد

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"خان الدراويش" يسبق "باب الحارة" والكاتب يهدّد "خان الدراويش" يسبق "باب الحارة" والكاتب يهدّد

انطلقت مؤخراً عمليّات تصوير مسلسل "خان الدراويش" عن نص الكاتب مروان قاووق، ليكون أولى أعمال البيئة الشاميّة التي يتم تصويرها استعدادا للموسم الرمضاني المقبل 2014، وليسبق "باب الحارة" الذي تجري التّحضيرات له حالياً على قدم وساق.
مسلسل "خان الدراويش" مسلسل بيئي شامي تدور أحداثه في "الخان" وهو من إخراج سالم سويد، ومن أبطاله أندريه سكاف، جمال العلي، صفوح ميماس، طلال مارديني، غادة بشور..
ومن المنتظر في الفترة المقبلة تصوير الجزء السادس من "باب الحارة" إلا أن الكاتب مروان قاووق والذي كتب الأجزاء السابقة منه هدّد بأنه سيوقف تصوير العمل، وسيرفع دعوى قضائيّة خصوصاً أنه يملك الحقوق الفكرية للعمل ولا يحق لأي كاتب آخر كتابة أجزاء أخرى منه.
يذكر أن التحضيرات جارية حالياً للبدء تصوير الجزء السادس من مسلسل "باب الحارة" والذي سيكون من تأليف سليمان عبد العزيز وعثمان جحا ويخرجه عزام فوق العادة، فيما سيتولّى الإشراف الكامل على العمل المخرج بسّام الملا.

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