Miley Cyrus بالحجاب تخيّب آمال جمهورها

استضاف برنامج "X Factor"، ضمن احتفال إعلان النتائج، النجمة العالمية Miley Cyrus التي ظهرت بمنديل على رأسها، وغنّت مباشرة بصوتٍ، فيه الكثير من النشاز، ما جعل الملل يتسلّل إلى نفوس الحضور.

Miley Cyrus، البالغة من العمر 20 عاماً، رفضت تسجيل أغانيها قبل حضورها كما طلب القيّمون على الحفل، فغنّت مباشرة، بصوت كان نشازاً، وتسبّب بإزعاج الجمهور، الذي أشعل تويتر بالانتقادات، بعد الحفلة، حسب ما ذكر موقع "dailymail" البريطاني.

Cyrus التي كان عرضها مختصراً، بطلب من لجنة التحكيم، خوفاً من مشاكستها على المسرح، صدمت الجمهور بوضع ما يُشبه الحجاب على رأسها، في الوقت الذي ارتدت فستاناً ذهبيَّ اللون طويلاً، حتى صعب التصديق أنها Cyrus التي تظهر عادة بقليل من الثياب.

وقد وصف حالها أحد المغرّدين على تويتر بالقول: "Cyrus كانت مغطاة كلّها إلا قدميها، لأنّها كانت حافية القدمين"، في حين قال آخرون: "إنّها ربّما نجحت أكثر بتسلّق جبل الرمال الذي كان على المسرح، وغنّت جالسة عليه"، مؤكّدين أن إطلالتها مع رأس مغطّى وفستان طويل كانت مملّة جدّاً.

يُذكر أنّ آخر إطلالة مسرحية لـ Miley Cyrus كانت صادمة جداً، إذ أشعلت سيجارة ودخّنت، عند تسلمها جائزة "MTV"، فما كان من المحطة إلا أن حذفت المشهد.