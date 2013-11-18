7 نصائح للعناية بقدميك هذا الموسم

تكثر مشاكل القدمين في الشتاء من خشونة وتشقق وغيرها، ممّا يجعلكِ في حالة من الضيق والحرج، بسبب مظهرهما المليء بالشقوق، حتى لو كان سنّك صغيراً. وتأكَّدي من أنَّ الإكثار من الكريمات المرطِّبة لن يجدي نفعاً.

ويكمن الحلّ في إعداد حمّام ساخن للقدمين، مرَّة أو مرتين أسبوعيَّاً، بخطوات سهلة وسريعة، لن تستغرق منكِ سوى 30 دقيقة، ولكنَّ النتيجة هي أقدام ناعمة كالأطفال، بالرُّغم من جفاف وبرودة الجوّ.

إليكِ الخطوات في ما يلي:

1. ضعي قدميكِ في إناء كبير مملوء حتى المنتصف بالماء السَّاخن، قدر تحمُّلك، مع ضرورة إبقاء القليل من الماء الساخن بجانبكِ، لإضافته إلى الإناء، كلَّما شعرتِ بانخفاض سخونة الماء.

2. بعض الخبراء ينصحون بإضافة قرص من البيكنج صودا إلى الماء الساخن؛ أمَّا قدماء المصريين فقد اعتادوا على استخدام النعناع والليمون في الماء. وبالنِّسبة إلى الهنود، فإنّهم كانوا يستخدمون الملح.

3. تمتَّعي بمشاهدة التلفاز، بينما يقوم الماء الساخن والموادّ المضافة بتليين طبقة الجلد الميتة، مع مراعاة تجديد سخونة الماء عن طريق إضافة القليل من الماء المغليّ، كلَّما شعرتِ بانخفاض درجة حرارته.

4. بعد مرور 15 دقيقة، أخرجي قدميكِ من الماء الساخن وجفّفيهما جيداً، ثمَّ ادعكي قدميكِ بالمبرد أو الحجر، مع التركيز على منطقة الكعب.

5. استخدمي أداة قصّ جلد الأظافر لإزالة الجلد الميت المحيط بالأظافر، ثمَّ قومي ببرد أظافركِ برقَّة.

6. ادهني قدميكِ بكريم جليسوليد أو بالفازلين. كما يمكنكِ مزج ربع ملعقة من بودرة "دم الغزال"، مع 3 ملاعق من الفازلين، وستجدين أنَّ قدميكِ أصبحتا ناعمتين، ولونهما وردياً، كأقدام الأطفال.

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