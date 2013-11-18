باسل الباز: الاتفاق مع جنرال إلكتريك رسالة إيجابية للاستثمار الخاص

قال باسل الباز رجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لشركة كربون، إن توقيع الاتفاقية اليوم مع شركة جنرال إلكتريك يعتبر رسالة واضحة للعالم بأن مصر مفتوحة للاستثمارات والقطاع الخاص.

وأضاف الباز، خلال المؤتمر الذى عقدته غرفة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين، أن مصر تعد من قلائل الدول القادرة على تصدير المواد البترولية من الشرق والغرب والشمال والجنوب، وهو ما يؤهلها لأن تكون مركزا لتصدير المواد البترولية لأى شركة فى العالم.

وأشار الباز إلى أن زيارة جون رايس نائب رئيس شركة جنرال إلكتريك لمصر، تعد الأولى له منذ ثورة 25 يناير، مما يجعلها رسالة واضحة تشير إلى مناخ الاستثمار فى مصر.

كانت شركة جنرال إلكتريك قد وقعت صباح اليوم اتفاقا مع شركة الكربون بقيمة 500 مليون دولار لتزويد التقنيات والدعم المالى إلى مجمع تكسير النافتا والأوليفيات من شركة التحرير للبتروكيماويات فى العين السخنة، وتضمن تلك الاتفاقية تزويد حلول متكاملة بما فى ذلك التوربينات الغازية الحديثة والتوربينات البخارية والمولدات ومعدات فلترة المياه.