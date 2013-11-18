"التعليم": الثأر يعطل الدراسة بأسيوط.. والتحقيق مع معلم رفع إشارة رابعة

أكد تقرير غرفة عمليات وزارة التعليم، أن مديرية التعليم بالشرقية تحقق فى الشكوى المقدمة بتوقيع ولى أمر طالب بالصف الخامس بمدرسة منشأة أبو عمر الابتدائية رقم "1" ضد مدرس رياضيات بالمدرسة، والذى قام بتوجيه إشارة رابعة العدوية أثناء الحصة إلى نجله وقيام بعض التلاميذ بالفصل بلصق إشارة رابعة على الكراسات الخاصة بمادة الرياضيات.

> تمت إحالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية والإدارة التعليمية وتم استبعاد المدرس المذكور إلى ديوان إدارة الحسينية لحين الانتهاء من التحقيق.

أما فى محافظة أسيوط وفى إدارة أسيوط التعليمية فقد تعطلت الدراسة اليوم فى 4 مدارس "نجع سبع الابتدائية – الانتصار الابتدائية – نجع سبع الابتدائية المشتركة – نجع سبع الإعدادية" لإطلاق أعيرة نارية بمحيط المدرسة لوجود خصومات ثأرية بين بعض العائلات، تم التنسيق مع جميع الجهات الأمنية لتأمين جميع المدارس المجاورة.

كما استمر انخفاض نسبة حضور الطلاب إلى 50% والعاملين اليوم بمدرسة قصير العمارنة الجديدة شرق النيل بالفترة الصباحية لإطلاق أعيرة نارية بمحيط المدرسة لوجود خصومات ثأرية بين بعض العائلات تم التنسيق مع جميع الجهات الأمنية لتأمين محيط المدرسة والمدارس المجاورة.

أما فى محافظة الجيزة وفى إدارة العمرانية التعليمية تعدى شقيق إحدى التلميذات بمدرسة حافظ إبراهيم الابتدائية على صلاح خلف الله رشوان مدير المدرسة وإصابته فى فكه السفلى أثناء الفترتين، تم نقل المصاب إلى المستشفى لعمل الإسعافات الطبية اللازمة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للتحقيق بالشئون القانونية بالإدارة.