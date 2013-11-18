راحة 3 أسابيع لخيري .. وسليمان جاهز لمواجهة غانا

يحتاج أحمد خيري لاعب وسط الأهلي إلى راحة ثلاثة أسابيع للتعافي من الجراحة التي أجراها في الظهر.

وقال خالد محمود طبيب الفريق الأحمر لـFilGoal.com "يحتاج خيري لراحة سلبية ثلاثة أسابيع، يبدأ بعدها برنامجه التأهيلي."

وأضاف محمود "في حال شكواه من تجدد الألام سيسافر إلى ألمانيا فورا."

إلى ذلك، تعافي وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأحمر من الإصابة التي عاني منها في وتر يكمن بين أصابع قدمه.

وبات سليمان جاهزا للمشاركة مع منتخب مصر أمام غانا يوم الثلاثاء في إياب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.