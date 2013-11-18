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"التعليم": استمرار الدراسة غداً.. ورفع الغياب بـ6 مدارس بمحيط التحرير

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"التعليم": استمرار الدراسة غداً.. ورفع الغياب بـ6 مدارس بمحيط التحرير "التعليم": استمرار الدراسة غداً.. ورفع الغياب بـ6 مدارس بمحيط التحرير

أكدت الدكتورة مايسة فاضل، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الدراسة مستمرة بكل مدارس أنحاء الجمهورية دون تعطيل، وأوضحت مايسة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة قررت رفع الغياب عن 6 مدارس، بمحيط ميدان التحرير، غداً بسبب قلق أولياء الأمور من تصاعد الحالة الأمنية فى ذكرى أحداث محمد محمود غداً.

وأشارت رئيس قطاع التعليم العام، إلى أن غرفة عمليات الوزارة تتابع أولاً بأول ما يجرى فى المدارس، وترد تقارير دقيقة عن وضعها العام، وهو الذى دفعها لاتخاذ قرار رفع الغياب مع استمرار الدراسة دون تعطيل.

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