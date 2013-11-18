في ذكرى ميلاده.. أحلام لم تتحقق في حياة الإمبراطور “أحمد زكي”



>كتب : مصطفى حمزة - محمد الموجي

” مهبوش بخربوش الألم والضياع .. قلبي ومنزوع م الضلوع انتزاع .. يامرايتى ياللى بترسمى ضحكتى..ياهل ترى ده وش ولا قناع ” .

بتلك الرباعية للمبدع صلاح جاهين وصف الراحل احمد زكى ما يمكن أن نطلق عليه “تغريبة “حياته التى بدأت مع ميلاده وتحديدًا يوم 18 نوفمبر 1945.

وما يؤكد على دقة اختيار “زكى” لتلك الرباعية هو الكثير من تفاصيل شريط حياته التى سكنتها متاعب الإحساس بالاغتراب”حيث عاش طفولته فى بيت خاله بعد زواج والدته” .. وقوله عن تلك الفترة أيضًا : ” كنت أشاهد الحياة من داخل نفسى..اكتب لها سيناريو ينسجم مع رؤيتى .. و”لم اكن اريد ان أكون عبئا على الأخرين .. وكنت أتفادى أى كلمة عطف تهز بداخلي شعورى بكرامتي ” .

أحلام تبخرت

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> بالرغم من الشعبية الجارفة للـ “الإمبراطور ” أحمد زكي وتقديمه لأعمال فنية متنوعة من ” أفلام ومسلسلات ومسرحيات “، وحصوله على العديد من الجوائز، محققًا الكثير من أحلامه إلا أن ثمة أحلام على المستويين االشخصي والفني لم يستطع زكي تحقيقها .

ربما كان تحقيق أحلامه يحتاج إلى أعوامٍ عديدة بالإضافة إلى عمره، وفي الذكرى الـ 64 لميلاد الإمبراطور أحمد زكي نرصد بعض هذه الأحلام .

زكي وحُلم الثانوية العامة .. وانجاب “نصف دستة” أطفال :

> ومن أحلام زكي التي لم تتحقق حلم دخول الثانويه العامة ، وأمنياته بالتخرج من كلية الطب أو الشرطة ، فتخلى عنهم زكي خشية فراق زملائه الذين اختاروا المدرسه الثانوية الصناعية.

ولعبت الصدفة دورها فى إخراج أحمد زكى من غربته النفسية ، وذلك عندما كتشف بداخله هواية التمثيل من خلال خشبة مسرح مدرسته : وقال عن ذلك : وجدت فى التمثيل فرصة عبقرية..أصرخ من خلالها وأبوح بأوجاعى وهمومي.. وعلى المسرح كنت أبكى بجد ” .

ولخص زكى جديته فى تحقيق أحلامه قائلًا : “أنا عشت فى عصر كنت الهث وراء أحلامي خوفًا من أن تهزمني وتسحقني” .

وعن أولى خطواته لمشوار الأحلام قال : عندما حضرت إلى القاهرة ولأدخل معهد التمثيل ، لم يكن معى سوى حقيبة صغيرة وبها جلباب وشبشب ، وعقلى كان يحتضن حلمًا بان أكون شيئًا لة قيم فى هذة المدينة المرعبة ، وبصراحة اتبهدلت وتعبت وذقت الويل ، ورغم ذلك حافظت على حلمي من الضياع ” .

ومن الأحلام التى لم تكتمل فى حياة “زكى” هو إنجاب نصف دستة أطفال ، وعن ذلك قال “حين تزوجت كنت أحلم بعش زوجية سعيد وإنجاب نصف دستة اطفال” ، واصطدمت تلك الرغبة مع عشق الفن الذى كان متمكنًا أيضًا من زوجته الراحلة ووالدة نجله”هيثم” الفنانة الراحلة “هاله فؤاد” ، ومع ذلك ظل دائما يردد ” اعترف بانى ظلمتها واستغرقت فى حلمي لتاثيث بيت وعزوة لكن الحلم انتهى ” .

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لماذا رفض “الفاجومي ” ؟!

على المستوى الفني تمنى “زكى”تقديم فيلمًا عن حياة الشاعر احمد فؤاد نجم ، وبالفعل قطع شوطًا طويلًا فى إعداده ، لكن تلك الخطوة اصطدمت مع اختلاف وجهات النظر ، وعن ذلك قال “زكى” : جميعنا نعرف أن نجم كان معارضًا شرسًا للسادات ، ولم يرى فيه أى ايجابية ، وأثناء حواري معه سألته عن قرار العبور وكيف استقبله؟ فرد نجم “كنت على القهوة” وأول ما سمعت البيان قلت “ياولد”.. ويكمل زكي “فقلت لنجم عظيم .. فلنقدم هذا المشهد بالعمل.. فاعترض” .

ويكمل زكى” إختلفت أيضًا مع رؤية “نجم”حول ضرورة ضم أغنيه “كلب الست” للفيلم لأكثر من سبب ومنها أنني كنت أحلم بتقديم الفيلم فى إطار سلسلة أعمال تكرم رموزنا، وليس معقولًا أن أشير بإحدها إلى إهانة قيمة فى حجم أم كلثوم ، بالإضافة إلى إننا وقتها كنا نتابع كثافة المشاهدة والالتفاف الشعبى حول مسلسل”أم كلثوم” ، وهو ما رفضه نجم فتوقف “الُحلم ” .

وعاش زكي يحلم أن تتعمق السينما في التأمل في حياة الإنسان وما نشهده من سيطرة الماديات حيث يقول : “أنا إنسان ممثل يبحث عن وسائل للتعبير عن الإنسان ، الإنسان في هذا العصر يعيش وسط عواصف من الماديات الجنونية ، والسينما في بلادنا تظل تتطرق إليه بسطحية” .

وتمنى زكي تقديم فيلم ”الضربة الجوية” وقال عنه : ” الضربة الجوية مطلب جماهيري وليس فردي خاص بي “ وتحدث عن ”نحو غد أفضل” قائلًا : أرغب في تقديم كيف عبر الرئيس “مبارك ” بمصر إلى بر الأمان .

أما عن “سعد زغلول وثورة 19 ” فأشار زكي قبل وفاته إلى أنه يرغب في إبراز دور هذا الرجل البسيط “سعد زغلول “، الذي نادى بالحرية فالتف حوله الجميع وهتفوا له .

وعندما نذكر هذه الأفلام التي تندرج تحت قسم أفلا “السير الذاتية ” لا يمكن أن نغفل السير الذاتية التي قدمها أحمد زكي بداية من “الأيام”، والذي جسد فيها شخصية عميد الأدب العربي ” طه حسين “، و”ناصر56 ” ، و”أيام السادات” .

ويقول زكي عن أهمية هذه الأفلام : ” هى أفلام ترصد تاريخ مصر وأتذكر وأنا في فرنسا سيدة قالت لي أن فيلمي ”ناصر 56 ” و”أيام السادات” رصدا فترة مهمة من تاريخ مصر .

رسائل ضاعت بوفاته

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> وأيضًا من الأحلام التى أعد لها أحمد زكى كانت تقديم أفلامًا ذات طابع رومانسي مع المخرج داود عبد السيد، وقال عن ذلك : بعد فيلم ” أرض الخوف” شعرت بمدى حاجتنا جميعا لجرعات من الحب والطبطبة”، وبالفعل بدأ الإعداد لفيلمي “رسائل بحر” و”قصة حب”، ولتاكيد فكرته اتفق مع المنتج عماد الدين أديب على ترشيح المطربة ماجدة الرومى لمشاركته بطولة الفيلم الآخير ، وعقدوا بالفعل أكثر من جلسة عمل مبدئية ، ولكن رحل زكى رحمه الله ، وتوقفت معه أحلامه .