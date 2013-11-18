تدشين قسم الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى العريش العام

شهد الدكتور طارق خاطر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، والدكتور سامى أنور، مدير مستشفى العريش العام، اليوم الاثنين، الاحتفال بتدشين قسم الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى العام، والذى نظمه قسم الصيدلة بحضور الدكتور سليمان القماش، عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس سابقًا، والدكتورة سلوى نجاح رئيس القسم.

وخلال الحفل تم استعراض أهمية قسم الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى، والذى يعد إضافة جديدة من نوعها فى شمال سيناء.

وقال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن هذه الخدمة هى جزء من خدمات راقية تقدم فى مستشفى العريش العام، الذى يعد من أفضل المستشفيات الحكومية.

وشارك فى حفل التدشين من الجهات التطوعية بالعريش، مدرسة العريش الفندقية وجمعية الزهور الخيرية.