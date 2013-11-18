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ننشر السيرة الذاتية لرئيس جهاز شئون البيئة الجديد

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ننشر السيرة الذاتية لرئيس جهاز شئون البيئة الجديد ننشر السيرة الذاتية لرئيس جهاز شئون البيئة الجديد

حصل "اليوم السابع" على السيرة الذاتية للدكتور عمرو السماك رئيس جهاز شئون البيئة الجديد، الذى يتولى رئاسة الجهاز بقرار من وزيرة البيئة الدكتورة ليلى إسكندر، بدءا من 24 نوفمبر الحالى.

السماك أستاذ البيئة البحرية، حاصل على الدكتوراه فى علوم المحيطات من جامعة الإسكندرية، وحصل على العديد من الجوائز العلمية، منها جائزة أفضل بحث بكلية العلوم بجامعة الإمارات عام 2001.

وعلى الصعيد المهنى، عمل الأستاذ الدكتور عبدالعزيز السماك أستاذا للجيولوجيا البحرية فى جامعة الإسكندرية، وشغل السماك منصب المستشار والمدير الإقليمى، للشركة الوطنية "الكويتية – المصرية" للخدمات البيئة.
> وفى الثلاثاء 9 يوليو 2013 تم تعيين الدكتور عمرو عبد العزيز السماك رئيساً لقسم علوم البحار بالكلية، نظراً لكونه الأستاذ الوحيد بالقسم، وبتعيينه رئيسا لجهاز شئون البيئة سيترك فراغا فى قسم علوم البحار بجامعة الإسكندرية.

كما التحق السماك ببرنامج الإدارة البيئية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربى عام 2010، وفى بداية شهر سبتمبر 2013، أسس قسم ﻋﻠوم اﻟﺑﺣﺎر ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺿﻣن أﻗﺳﺎﻣﮭﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.

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